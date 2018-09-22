Aday belirleme sürecini değerlendiren Özhaseki, belirledikleri ekiplerin Anadolu'yu taradıklarını, anketlerin devam ettiğini belirterek, "Neredeyse her şehirle, belediye başkanıyla ve hizmetleriyle ilgili 5 anketimiz var. Kimisi meydanda yüz yüze yapılan görüşmeler, kimisi sms anketleri, kimisi telefon anketleri. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde, eğer illerdeki teşkilatlarımız aynı fikirdeyse anketler aynı şeyi söylüyorsa bizim alandan gelen arkadaşlarımız da aynı fikirdeyse hiç tereddüt etmeden orada adayımızı açıklarız. Bunlar çelişiyorsa orada biraz daha üzerinde düşünürüz." diye konuştu.

MHP ile yerel seçimlerde bir ittifakın söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Özhaseki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ile bir ittifak kurulduğunu anımsattı.

"Orada işimiz kolaydı, hem hukuki bir temeli vardı hem de çok doğru bir ana fikir üzerinde ittifak kurmuştuk." diyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi yine Devlet Bey'in de işaret ettiği bazı konularda hem fikiriz, farklı düşünmüyoruz. Bir yandan PKK'nın siyasi uzantısının neşvünema bulmaması lazım, bir taraftan FETÖ'nün o açık saklı, gizli bizim bile aklımızın ermediği birçok taktiklerle ortaya çıkan yapısının bir daha hiçbir yerde yeşermemesi lazım. Bunların yok olması lazım, Türkiye için artık bunların tehdit olmaktan çoktan çıkması lazım. Bunlar bu yerel seçimleri kendileri için bir fırsat olarak görüyorlar. Hatta birçok şehirde tartışmaya açmak için de fırsat kolluyorlar. Tabii biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. 60 vilayette şu anda son seçimlere göre birinci partiyiz. Birkaç ilde kıl payı ikinci partiyiz, köklü bir partiyiz. Türkiye'nin hali hazırdaki belediyelerinin yüzde 60'ına sahibiz. Biz bağımsız şekilde, tek başımıza seçimlere girecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ancak bu ittifaklara kapalı olduğumuz manasına gelmiyor. Devlet Bey'in ısrarla altını çizdiği konularda kayıtsız değiliz. Özellikle bazı partilerin gizli, kapaklı sanki hiç kimse anlamayacak gibi, millet görmüyormuş gibi PKK'nın siyasi uzantısına İstanbul'da bir iki ilçe vererek Büyükşehirleri ele geçirme planlarını görmüyor, duymuyor değiliz. Bu konuda biz de teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki günlerde biz MHP'deki mevkidaşımla otururuz, konuşuruz. Bu işin nasıl olacağı hususunu istişare ederiz, belirleriz. Ben her zaman birlikten, beraberlikten bereket olacağını söylemeye çalışıyorum. İnşallah bu görüşmeler hayırla sonuçlanır."

Özhaseki, MHP ile ittifak konusunda yapılacak görüşmeleri de büyük bir şeffaflık içinde milletle paylaşacaklarını bildirdi.

İttifak için yasal bir düzenlemenin mümkün olmadığını ifade eden Özhaseki, "Bu çok önceden olabilirdi ancak şu anda olması mümkün değil. Bunun yolları var, bu yolları kendi aramızda konuşup tartışacağız." dedi.

