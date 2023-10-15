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  4. Devlet hastanesinde akılalmaz olay! Cerrah temizlik görevlisine ameliyat yaptırdı! Açıklama geldi

Devlet hastanesinde akılalmaz olay! Cerrah temizlik görevlisine ameliyat yaptırdı! Açıklama geldi

15.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayı konuşuyor. Beyin cerrahı bir doktor ameliyathanede bir temizlik görevlisi ve bir medikal firmasında çalışan görevliye operasyon yaptırdı. Skandal olay kısa sürede gündem olurken Bilecik Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu olayın 1 ay önce yaşandığını belirten valilik, doktorun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Devlet hastanesinde akılalmaz olay! Cerrah temizlik görevlisine ameliyat yaptırdı! Açıklama geldi

Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahide "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin 1 ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valiliğin açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahide yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir.
Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir." (AA)

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Doktor Bilecik bozhüyük

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