Devlet hastanesinde akılalmaz olay! Cerrah temizlik görevlisine ameliyat yaptırdı! Açıklama geldi

Bilecik Valiliği, Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahide "yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarına ilişkin 1 ay önce soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DOKTOR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valiliğin açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Bozüyük Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahide yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı personel, Bilecik Valilik makamınca 5 Ekim 2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 ve 138'inci maddeleri uyarınca 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir." (AA)

