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  4. Devlet hastanesinde çalışan doktor hastalarından para istedi! Odasından çıkan para ağızları açık bıraktı

Devlet hastanesinde çalışan doktor hastalarından para istedi! Odasından çıkan para ağızları açık bıraktı

17.08.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu yakasında bir devlet hastanesinde çalışan ve hastalarından bıçak parası adı altına yüksek miktarda para talep eden doktor gözaltına alındı. Doktorun odasında 275 bin lira para bulundu.

Devlet hastanesinde çalışan doktor hastalarından para istedi! Odasından çıkan para ağızları açık bıraktı

İstanbul'da bir devlet hastanesinde çalışan doktor, hastalarından bıçak parası adı altında rüşvet istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipleri doktoru gözaltına aldı. Aramada odasında 275 bin lira bulunan doktor ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Ekran Alıntısı

PARA VERMEYENLERİN AMELİYATINA GİRMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir Kamu hastanesinde hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, hastanede görev yapan Doktor B.E'nin 'Bıçak parası adı altında ameliyat öncesi hasta yakınlarından yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip aynı bölümde çalışan asistanlarını ameliyata soktuğu' şeklindeki iddialara ilişkin yapılan tespitlere istinaden Doktor B.E. çalışmakta olduğu Kamu Hastanesinde 17.08.2023 günü yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın iş yerinde kullanmakta olduğu odasında yapılan aramada Rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmiştir. Bu kapsamda B.E'nin gözaltı ve ifade süreci devam etmekte olup akabinde Savcılık Makamına sevk edilmesi planlanmaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor rüşvet

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