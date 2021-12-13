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  4. Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Büyük vurgunun detayları ortaya çıktı

Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Büyük vurgunun detayları ortaya çıktı

13.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, yüksek fatura göstererek devleti 750 milyon lira zarara uğratan şebekenin çökertilmesinin ardından detaylar ortaya çıktı. Çetenin, bir fatura ile gönderimini yaptığı ürüne 5 fatura keserek vergi iadesi aldığı öğrenildi.

Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Büyük vurgunun detayları ortaya çıktı

Yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, devleti, 750 milyon lira vergi iadesi alarak zarara uğratan suç şebekesine yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

İHBAR ÜZERİNE BAŞLADI

Geçmişte bir ihbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler, gümrük müdürlüğünün olayla ilgili hazırladığı 8 adet bilirkişi raporunun ardından teknik ve fiziki takip başlattı.

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750 MİLYON LİRA VERGİ İADESİ ALMIŞLAR

Ekiplerce başlatılan çalışmaların devamında, ihracatçı 29 firma ve 51 şüpheli tespit edildi. Mali Şube ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, suç örgütü lideri olduğu öğrenilen E.Ç.'nin organizasyonunda ilk belirlemelere göre 29 firmayı organize ederek, ağırlıklı olarak tekstil ürünleri üzerinden Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura belgelerini yüksek gösterip, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlendi.

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BİR FATURA İLE ÜRÜN GÖNDERİMİ YAPIP 5 FATURA GÖSTERMİŞLER

Suç örgütünün ihracat esnasında normalde bir faturalı ürün ihracatı yaptığı ancak, 5 fatura gösterip, 4 sahte ihracat faturası düzenledikleri ortaya çıktı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul merkezli İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te bulunan 51 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyondan gözaltına alınan 28 kişinin arasında KHK'dan işlem yapılan eski emniyet müdürü M.Y., ve emekli gümrük memuru E.Ş.'nin de suç örgütünün içerisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 23 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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