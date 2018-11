"Devletteki hiçbir belgenin vatandaştan istenmediği yapıya geçeceğiz"

- "Böyle bir yapıda sizin bürokrasiyi azaltma şansınız yok"

Devletin vatandaşa verdiği 12 bin hizmet için 42 bin belge istediğine değinen Oktay, "Yani her hizmet karşılığı neredeyse 3-4 belge arası bir şey istiyor. Böyle bir yapıda sizin bürokrasiyi azaltma şansınız yok." dedi.

Vatandaşları farklı bakanlıklar arasında dolaştırmak istemediklerini belirten Oktay, "Farklı bakanlıkları 'Kapı kapı' dolaşıyor olmaması için o yapıdaki görev çakışması, çatışması dediğimiz alanın azaltılması lazım. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu alan olabildiğinde azaltılıyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, şu görüşlerini paylaştı:

"Vatandaş, her bir belgeyi başka bir kurumdan almak zorunda olduğu için o kuruma belge almak için gidiyor, o belgeyi almak için 3 tane de o kurum istiyor. Dolayısıyla 'Biz vatandaştan bundan sonra hiçbir belge talep etmeyelim' dedik. Yani devlet, kendisinde olan hiçbir bilgiyi vatandaşından talep etmesin. Zaten bilgilere sahibiz. Siz eğer ki her şeyi şeffaf olan, yasalara uygun hareket eden bir vatandaşsanız, devlet olarak bunu istediğinizde vatandaşa sıkıntı vermiş oluyorsunuz. Yasalara aykırı hareket etme eğilimi varsa ona da fırsat vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla beyan esaslı. Beyan esaslının anlamı şu; vatandaşın beyan ettiği her şey doğrudur. Benden sabıka kaydı isteme, 'Var mı yok mu' diye sor, ben 'Vardır ya da yoktur diyim' olup olmadığını git sen çek et. Ve ya diyelim çocuk okuldan yeni mezun olmuş, 'Hadi diplomanı getir.' 'Hangi okuldan mezunsun?' bu bilgiyi iste ama diplomasını isteme. Senin şurada evin var ve ya araç satacaksın. Tapu belgesini isteme benden. Var mı, yok mu sor ama onu sen kendin çek et. Dolayısıyla bu neyi gerektiriyor? Bütün bakanlıklar ve kurumların veri tabanlarının entegrasyonunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu çalışma başladı."

