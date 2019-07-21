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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Kale ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şerif Akgül'ün (70) kullandığı 44 AU 472 plakalı traktör, ilçeye bağlı İkizpınar Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı halde 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kale Enterge Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Akgül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kale Malatya Şerif Akgül traktör

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