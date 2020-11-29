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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

29.11.2020 23:12 | Son Güncelleme:
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlikte çalışan Süleyman Erol (75) ve eşi Fatmana Erol (70), işleri bittikten sonra eve dönmek için traktörle yola çıktı. Süleyman Erol yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada yaşlı çift traktörün altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonrası yaşlı çifti traktörün altından çıkardı.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süleyman ve Fatmana Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni, otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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