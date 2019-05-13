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Deyrizor'un önde gelen aşireti, YPG/PKK işgalini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinin önde gelen aşiretlerinden Ukeydat, topraklarını işgal eden ve geçen hafta 8 sivili katleden terör örgütü YPG/PKK'yı kınadı - Aşiret, örgütün Arap topraklarını terk etmesini, alıkoyduklarını serbest bırakmasını, insanlık dışı koşulların hüküm sürdüğü kampları boşaltmasını, sivillere dayattığı "kefilsiz hareket etmeme" yasağının son bulmasını istedi

Suriye'nin Deyrizor ilindeki önde gelen aşiretlerden Ukeydat, Arap nüfusun yaşadığı topraklarda terör örgütü YPG/PKK işgalini kınadı.

Deyrizor'da YPG/PKK'nın işgal ettiği Şıhayl ilçesinde Ukeydat aşireti, geçen hafta örgüt üyelerinin ilçe merkezinde 8 sivili öldürmesi konusunu görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Aşiret, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada örgütü kınadı ve Suriye'nin doğusunda işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istedi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona Arap nüfuslu bu bölgelerin, esas sahiplerine teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu kişileri serbest bırakmasını, adeta toplama kampı niteliğindeki sığınmacı kamplarını boşaltmasını, işgalindeki bölgelerde "kefilsiz" hareket etmeme yasağını kaldırmasını ve 8 sivilin katillerinin cezalandırılmasını istedi.

YPG/PKK Deyrizor'un doğu kısmını, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD desteğiyle ele geçirmişti.

Söz konusu ilçede bir süredir YPG/PKK karşıtı gösteriler yapılıyordu. Gösterileri bastırmak isteyen örgüt, 9 ve 10 Mayıs'ta ilçe merkezinde toplam 8 sivili katletmişti.

Örgüt, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile girdiği çatışmalar neticesinde yerinden edilen sivilleri, sığındıkları alanlarda insanlık dışı koşullarda barındırıyor. Sivillere serbest dolaşım hakkı da vermeyen örgüt, kamptan dışarı çıkmak için rüşvet alıyor ve kefil şartı koşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ YPG/PKK

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