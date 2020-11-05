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Dezenfektan yüzünden elleri tutuşan adam alevler içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

İngiltere’de taksi şoförlüğü yapan Brian Hutchinson, taksisinden inen müşterisi tarafından unutulan çakmağa uzandığında, henüz dezenfekte ettiği ellerinin yangın tehlikesi yaratacağının farkında değildi.

Dezenfektan yüzünden elleri tutuşan adam alevler içinde kaldı

Çakmak ateşi anında parlayarak 42 yaşındaki adamın ellerini alev topuna çevirdi. Alevler kısa sürede tüm eline, kollarına, bacaklarına ve kafasına yayıldı.

Yaşanan korkunç kaza sonrası uzmanlar alkol bazlı dezenfektanların yanıcılığı konusunda insanları uyardı.

Yaşadıklarını “Cehenneme gitmek ve geri dönmek” sözleriyle tanımlayan Hutchinson iki ay içinde çok sayıda ameliyat geçirdi.

“Arka koltukta çakmak unutulduğunu fark ettim. Ellerimi yeni dezenfekte etmiştim, kuruması için de ellerimi bacaklarıma sürmüştüm. Ama ellerimin üzeri hala ıslaktı. Sonra elimin arkası alev aldı. Çakmağı atmak için kapıyı açarken diğer elim de alev aldı. Sonra sanki arabanın içinden geçip yüzüme çarpan bir alev topu oluştu” sözleriyle kazayı anlatan Hutchinson olayın saniyeler içinde meydana geldiğini belirtti.

North News haberine göre, sağlık görevlileri olay yerine varmadan şoka giren Hutchinson’a derhal yatışması için ilaç verildi.

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Korkunç şekilde acı çektiğini söyleyen Hutchinson, tedavisi sürerken beş hafta önce ikinci kez baba oldu. Hastanede geçen 7 haftalık tedavisinin ardından, doktorlar talihsiz sürücünün yıllarca özel giysiler giymesi gerektiğini söyledi.

Yaşadığı kaza nedeniyle çalışamaz durumda olan Hutchinson GoFundMe üzerinden bir sayfa oluşturarak, eşi ve iki çocuğuna destek için bağış toplamaya başladı.
Eylül ayında Teksaslı bir kadın, kısa süre önce dezenfekte ettiği elleriyle mum yaktıkdan sonra kısa sürede alevler içinde kalmıştı.

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