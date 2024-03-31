İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'manipülasyon' uyarısı geldi.

"OYLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN MANİPÜLASYON KAMPANYALARININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir. İddiaların aksine, 'Tercih' veya 'Evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





