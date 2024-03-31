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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'manipülasyon' uyarısı

31.03.2024 11:22
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlar oy kullanırken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'manipülasyon' uyarısı geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "'Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin' şeklindeki paylaşımlar, oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmalarıdır" açıklaması yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'manipülasyon' uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'manipülasyon' uyarısı geldi.

"OYLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI İÇİN MANİPÜLASYON KAMPANYALARININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir. İddiaların aksine, 'Tercih' veya 'Evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

DEZENFORMASYONLA-MUCADELE-MERKEZINDEN-_33698

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Yerel seçim İletişim Başkanlığı Seçim 2024
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