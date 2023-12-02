Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Kayseri İl Göç İdaresi ile ilgili iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç idaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddiası manipülasyondur. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol etmektedir.

Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla, iddiaya konu görüntülerde de yer alan ve Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilmektedir. Bu araçlarda Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır.

Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, "5 dakikada kimlik verilir" gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz."





