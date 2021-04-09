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DGS 2021 başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu

09.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuru süreci başlıyor. Dikey geçiş yapmak isteyenler adaylara uygulanan DGS 2021 takvimi, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

DGS 2021 başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2021 başvuru tarihleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. DGS sınavına girecek olan adaylar arama motorları üzerinden DGS sınav ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, 2021 DGS takvimi...

DGS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, SINAV HANGİ GÜN?

ÖSYM sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı 2021, 11 Temmuz’da uygulanacak. Sınav için başvurular ise 21 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. DGS 2021 sınav sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde duyurulacak.

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Başvuru süreci içerisinde başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi 8 Haziran 2021 olarak belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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