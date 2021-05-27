DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

2 yıllık ön lisans ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin, dört yıllık fakülteye geçiş yapmalarına olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2021 yılı başvuruları başladı. Adaylar, 31 Mayıs’a kadar devam eden başvurularının ardından DGS başvuru ücretlerini bankalara yaparak bu süreci tamamlamış olacaklar…
2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 Mayıs tarihinde başladı, 31 Mayıs’ta ise son bulacak.
Normal süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 Salı günü belirlendi.
2021 DGS için başvuru ücreti 150 TL olacak.
DGS’ye girmeye hazırlanan adaylar, başvuru ücretlerini hem bankaya giderek hem de ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.
ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden başvuru ücreti, e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile yapılabiliyor.
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Akbank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, şubeler ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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