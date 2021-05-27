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DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

27.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvurularının alınmaya başlamasıyla, başvuru ücretleri ve ücretlerin hangi bankaya yatırılacağına ilişkin aramalar yoğunlaştı. 31 Mayıs’a kadar DGS başvurularını adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor ve ücretler birçok farklı bankaya yatırılabiliyor…

DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

2 yıllık ön lisans ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin, dört yıllık fakülteye geçiş yapmalarına olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2021 yılı başvuruları başladı. Adaylar, 31 Mayıs’a kadar devam eden başvurularının ardından DGS başvuru ücretlerini bankalara yaparak bu süreci tamamlamış olacaklar…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 Mayıs tarihinde başladı, 31 Mayıs’ta ise son bulacak.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 Salı günü belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 DGS için başvuru ücreti 150 TL olacak.

DGS ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

DGS’ye girmeye hazırlanan adaylar, başvuru ücretlerini hem bankaya giderek hem de ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden başvuru ücreti, e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile yapılabiliyor.

DGS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, şubeler ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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ÖSYM DGS
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