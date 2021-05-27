DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS ücretleri hangi bankaya yatırılıyor?

2 yıllık ön lisans ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin, dört yıllık fakülteye geçiş yapmalarına olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2021 yılı başvuruları başladı. Adaylar, 31 Mayıs’a kadar devam eden başvurularının ardından DGS başvuru ücretlerini bankalara yaparak bu süreci tamamlamış olacaklar…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 Mayıs tarihinde başladı, 31 Mayıs’ta ise son bulacak.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021 Salı günü belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 DGS için başvuru ücreti 150 TL olacak.

DGS ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

DGS’ye girmeye hazırlanan adaylar, başvuru ücretlerini hem bankaya giderek hem de ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden başvuru ücreti, e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile yapılabiliyor.

DGS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)