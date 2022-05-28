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DGS geç başvuruları 2022! DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, son tarih hangi gün?

28.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, iki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen yüzlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 13-23 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan DGS başvurularını kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2022 DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, son tarih hangi gün?

DGS geç başvuruları 2022! DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, son tarih hangi gün?

DGS geç başvuruları için tarihler ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından 13-23 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan DGS başvuru işlemlerinin ardından, başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri açıldı. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman yapılacak, son tarih hangi gün?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DGS geç başvuruları 31 Mayıs tarihinde yapılacak. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS Başvuru ücreti 190,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
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