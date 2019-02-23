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DHA DIŞ - Evsiz ve yardıma muhtaçlara yönelik ‘farkındalık’ için çorba dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Hasene Sosyal Yardım Vakfı ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları üyeleri, Achen, Stolberg ve Bonn şehirlerinde dün ve bugün sıcak çorba dağıttı.

İskender Güngör, Bonn (DHA) - Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Hasene Sosyal Yardım Vakfı ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları üyeleri, Achen, Stolberg ve Bonn şehirlerinde dün ve bugün sıcak çorba dağıttı.

Bonn'da otobüs garında mobil araçla yapılan dağıtıma, bölgede yaşayanlar yoğun ilgi gösterdi.

AMAÇ ‘FARKINDALIK OLUŞTURMA’
Evsizlere ve yardıma muhtaç insanlara yönelik 'farkındalık oluşturma' amacı ile yapılan etkinlikte çorba ikram edilen insanlara bilgilendirmeler de yapıldı. 1000 bardak çorbanın dağıtıldığı etkinlikte, ikramı kabul edenler, organizasyondan çok memnun olduklarını; kendilerine ‘ihtiyaç sahiplerini hatırlatan’ böyle bir çalışmayı yapan üyelere teşekkür ettiklerini söyledi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları Köln Bölge Başkanı Selahattin Demirci, "Dünyanın mazlum coğrafyalarına, mağdur coğrafyalarına ulaştığımız gibi, içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın da aynı zamanda evsizlerini unutmuyoruz. Hasene teşkilatımız olarak bölgemizde bir kaç yerde Achen, Stolberg olmak üzere faaliyetlerde bulunduk. Bugün de Bonn şubemizin yardımlarıyla gerçekleşen organizasyonumuzda evsizlere çorba dağıtımı projesine katkıda bulunmak için buradayız. Müslümanlar olarak, İslam’ı yanlış tanımamaları adına bu aksiyonları gerçekleştirdiğimizi kendilerine ifade ediyoruz" dedi.

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