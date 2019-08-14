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DHA DIŞ- Japonya’da tayfun alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa tayfunu ile beraber sağanak yağış ve sert rüzgârlara dair uyarılarda bulundu.

Japonya, (DHA)- Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa tayfunu ile beraber sağanak yağış ve sert rüzgârlara dair uyarılarda bulundu. Çok sayıda otobüs seferi ve uçak seferi iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Shikoku ve Kyushu adalarına yaklaşmakta olan Krosa tayfununa dair ‘sağanak yağış’ ve ‘şiddetli rüzgar’ uyarısı yaptı. Yetkililer, aşırı yağışların Japonya’nın batısında ve doğusunda, Pasifik Okyanusu’na yakın bölgelerde hissedileceğini duyurdu.

OTOBÜS VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ajansın yaptığı tayfun uyarısından sonra çok sayıda otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. All Nippon Havayolları ve Japon Havayolları şirketleri, Miyazaki Havaalanı’ndaki seferlerini iptal etti.

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