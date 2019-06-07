DHA YURT BÜLTENİ- 10 

1)VAN ESNAFINA ÇİFTE BAYRAM YAŞATAN İRANLI TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE BAŞLADI RAMAZAN Bayramı tatilini geçirmek için Van'a gelen yaklaşık 10 bin İranlı ülkelerine dönmeye başladı. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, İranlı turistlerin bu bayram Vanlı esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek "İranlılar kentteki ekonomiyi canlandırıyorlar. Esnafımız çok memnun" dedi. İranlı turistler, Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih etti. Fakat bu bayram tahminlerin çok üzerinde gelen İranlılar otelleri doldurdu. Arife gününden itibaren Van'a yaklaşık 10 bin İranlı'nın geldiği belirtilirken, önceden rezervasyon yapmayanlar ise otellerde yer bulamadı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da valilik ve büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Gelen konukların mağdur olmaması için öğrenci pansiyonları açıldı. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, bu bayram Van'a gelen İranlı turistlerin sayısının önceki günlere oranla oldukça fazla olduğunu söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki girişlerindeki sayıyı görünce kendilerinin bir takım çözüm önerileri aldıklarını belirten Aktuğ, "Otellerimiz tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Otellerimizde yer kalmayınca valimizin talimatlarıyla öğrenci pansiyonları açıldı. Tabi sadece İranlı turistler gelmedi yurt genelinde de farklı şehirlerden Van'a geldiler. Onları da pansiyonlara yerleştirdik. İranlının Van'ı tercih etme nedenleri tabi ki çok yakın olmamız. İstedikleri her şeyi Van'da bulabiliyorlar. Vanlılarda İranlıya alıştı artık. Her konuda da yardımcı olmaya çalışıyor. İranlıların Van'a ekonomik anlamda çok büyük katkısı var. Kentteki ekonomiyi canlandırıyorlar. Yani bakanlıkça tespit edilen 50 kapıya olumlu etkisi var. Esnafımız çok memnun. Sadece bu bayram gelen İranlı turist sayısı 10 bine yakın. Van'da otellerimiz, misafirhane, öğretmen evlerimiz, polis evlerimiz toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli. Bunlara kentteki bir artı birler dahil değil. Tabi Van doğal güzellikler anlamında tercih edilmesi gereken bir şehir. İranlılar artık dönmeye başladı. Pazar gününe kadar tahmin ediyorum ki ülkelerine dönmüş olacaklar" dedi.

GÜVENLİ BİR KENTİZ

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ise İran ile çok uzun sınır hattımız olduğuna dikkat çekerek, "Hemen hemen aynı dili konuşuyoruz. Van'da bir cazibe kenti ve güvenli bir kent. TÜİK verilerine göre ilk 8. sıradayız ve ayrıca konukseveriz. Van TSO olarak da sürekli görüşmeler yapıp ilin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Tabi ki eksikliklerimiz var. Yeni modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı şuanda günlük 8 saat çalışıyor. Bunun 24 saat esaslı hizmet vermesi gerekiyor. Turistler beklemeyi sevmez rahatı sever. Ayrıca İran'ın uyguladığı harç pulu çok yüksek bunun en azından Türkiye için düşürülmesi gerekiyor. Turistleri Van'da ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizim bir sloganımız var. Van kahvaltısı yapmadan Van Denizinde yüzmeden ölmeyin' diye.

MEMNUN AYRILIYORLAR

Bayram tatili nedeniyle Van'a gelen ve arık yavaş yavaş ülkelerine dönüş hazırlığı yapan İranlı turistlerde Van'da olmaktan dolayı çok memnun olduklarını söyledi. İranlı tursitler, "Van'a gelmekten çok memnunuz. tatilimiz bitti gidiyoruz. Ama şunu söyleyebiyiriz ki Van çok güzel bir şehir ve insanları çok cana yakın. Bizlere karşı çok misafirperverler" diye konuştular. Görüntü Dökümü

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-İranlı turistlerin otellere girişi

-Otel resepsiyonunda işlem yapmaları

-Otel lobisinde oturan İranlılar

-İranlıların kafede sohbet etmeleri

-Detaylar

-İranlı turistlerle röportaj

-Otel işletmecisi ile röportaj

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ile röportaj

-İranlı rehber ile röportaj

-Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ile röportaj

-İran Kapıköy Sınır Kapısı'ndan detaylar SÜRE: 5 DAKİKA 21 SANİYE

BOYUT: 1 GB =================================================== 2)GENÇ YAŞTA ÖLEN DERİN ERPULAT GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kalp krizinden yaşamanı yitiren halkla ilişkiler bölümü mezunu Derin Erpulat, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Kentteki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten bir firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat, geçen salı gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki evlerinde kalp krizi geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erpulat'a kalp masajı yapıldı. Ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Erbulat, kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

ACI VEDA

Derin Erpulat için, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, genç kızın annesi ve babasının yanı sıra, lise ve üniversiteden arkadaşları, acılı çiftin iş arkadaşları ile akrabaları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, baba Tevfik Erpulat ayakta güçlükle durabilen eşi Didem ve kızı Defne Erpulat'ı sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Erpulat çiftinin çalıştığı işyerlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve birçok kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

Tabutu güllerle bezenen talihsiz genç kız, öğlende kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Tabuttan görüntü

- Cemaatten görüntü

- Namazdan görüntü

- Ağlayanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ================================================= 3)EDİRNE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU Ramazan Bayramı için gittikleri memleketlerinden ve tatilden erken dönenler, Edirne'nin Keşan ilçesinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Ramazan Bayramı tatili sonrası trafiğe takılmamak için erken dönmeyi tercih eden tatilciler, Keşan'dan İstanbul istikametine yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle Saros Körfezi'ndeki tatil beldeleri, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ve Çanakkale'den gelerek, İstanbul yönüne gidenler, ışıklı kavşaklarda yoğunluk oluşturuyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik bürosu ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle tedbirlerini artırdı. Sürücüler, olası kazalarda trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor. Trafiğin hafta sonu yoğunluğunu arttırması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul yönüne yaşanan trafik yoğunluğu

-Kavşaklardaki yoğunluk

-Denetim yapan polis ekibi

-İstanbul yönüne trafik levhalar

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ==================================================== 4)BACADA MAHSUR KALAN BAYKUŞ KURTARILDI ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kovancılar ilçesindeki bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede baykuşun bacada mahsur kaldığını tespit etti. Duvarı kıran itfaiye erleri, baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtararak, doğal ortamına bıraktı. Görüntü Dökümü

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- Baykuşun kurtarılmasından görüntü

- Baykuşa su verilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 MB ==================================================== 5)DATÇA'DA YILLAR SONRA YENİ BİR AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, 7 yıl aradan sonra denizde yeni bir Akdeniz foku görüntülendi.

Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında tekne turları düzenleyen kaptan Ayhan Çıraklık (55), bugün öğle saatlerinde, müşterilerini gezdirirken, Akvaryum Koyu'nda kıyıdan 50 metre açıkta, denizde yüzen bir Akdeniz foku ile karşılaştı. Yakaladığı orfoz balığını afiyetle yerken tek kare fotoğraflanabilen Akdeniz foku, daha sonra kayıplara karıştı. Akdeniz fokunu fotoğraflayan Çıraklık, "Datça denizlerinde uzun bir süredir Akdeniz foku görülmüyordu. Tekrar bir fok görünce çok heyecanlandım. Umarım tekrar karşılaşırız" dedi.

FOK BADEM'İ HATIRLATTI

Akvaryum Koyu'nda görülen sevimli fok akıllara fok Badem'i getirdi. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2006 yılında henüz 1.5 aylık bir yavru iken yaralı halde bulunup, Foça Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan ve tekrar denize salıverildikten sonra Ege ve Akdeniz sahillerini mesken tutan dişi fok Badem'in, 2012 yılından bu yana bir daha izine rastlanmamıştı. Rehabilite edilip, denize sanılınmasından sonra sık sık Datça'ya gelmesi nedeniyle, Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Elbruz Denge'ye 2012 yılında yaptırılıp, limana konulan 'Fok Badem' heykeli, özellikle çocukların ve tatilcilerin ilgi odağı olmuştu.