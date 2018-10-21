DHA YURT BÜLTENİ-11

1)İNEGÖL'ÜN İLK FABRİKA BİNASI BÖYLE YIKILDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1970'li yıllarda inşa edilen ve soğuk hava deposu, sunta ile tekstil boya fabrikası olarak hizmet verilen İSTAŞ- KENTAŞ fabrikasının binaları, güvenlik önlemleri altında yıkıldı. 5'er katlı binalardan birinin yıkımı, DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Binalar, ilçenin ilk fabrikaları olarak inşa edilmişti. İnegöllü girişimciler tarafından 1970'li yıllarda kurularak, İSTAŞ soğuk hava deposu, İSTAŞ Sunta, KENTAŞ boya fabrikaları olarak faaliyete başlayan, 1980'lerde Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş startının verildiği İSTAŞ ve KENTAŞ binaları, 1990'larda atıl kaldı. 'Starwood' firmasının sahibi Mehmet Yıldız'a ait binaların yıkımına karar verildi. Kolonları iş makineleriyle kırılan binalar, kısa sürede yıkıldı. Binalardan birinin yıkılma anı ise DHA kameralarına anbean yansıdı. Yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanın hangi amaçla değerlendirileceği ise bilinmiyor. Görüntü Dökümü:

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-Binanın genel görüntüsü

-Yıkım anı görüntüsü

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) ===================================================== 2)BACAĞI KESİLEN MİNİK ÖZGE, 'ADALET' İSTEDİ ANTALYA'da, hatalı kateter takıldığı iddiasıyla sol bacağını kaybeden Özge Yıldırım'a (5) 150 liraya yaptığı düzenekle evde yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım, kızının özel hastanenin ihmali nedeniyle bacağının kesildiğine ilişkin şikayetine savcılığın takipsizlik kararı vermesine tepki gösterdi. Yıldırım ve kızı, Attalos Heykeli önünde 'Minik Özge'yi kesenlere takipsizlik', 'Adalet istiyorum', 'Diri diri kestiler' yazılı dövizler taşıdı. Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ve eşi İlknur Yıldırım'ın Özge adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde dünyaya 6,5 aylık olarak geldi. Prematüre Özge, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Burada damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takılmasının ardından bacağında morarma ve kangren meydana geldi. Minik Özge'nin sol bacağı, henüz 13 günlükken dizinin üstünden kesildi. Aile, özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. Hukuki mücadeleyi sürdürürken, Özge'nin yürüme engelini ortadan kaldırmak isteyen Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Yapılan yardımlar ve verilen destekle minik Özge'ye protez bacak takıldı.

ÖZGE, 'ADALET İSTİYORUM' YAZILI DÖVİZ TAŞIDI Attalos Heykeli önünde bugün kızını da yanına alarak, basın açıklaması yapan Ali İhsan Yıldırım, şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındığını belirtti. Karara tepki gösteren Yıldırım ve kızı; 'Minik Özge'yi kesenlere takipsizlik', 'Adalet istiyorum', 'Diri diri kestiler' yazılı dövizleri taşıdı. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurarak, karara itiraz etmeyi düşündüğünü dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Kızımı hastaneye iki ayağıyla verdik, tek ayağıyla geri aldık. Elimizde belge olduğu halde yargı yanımızda yer almadı. Biz sadece adalet istiyoruz. Kızımın ayağı kesildi. Bunu yapanlar hala hastanede dolaşıyor. Bize iftira atıyorlar. Tahlil sonuçları var. Çocuğumun ayağını kesmekle kalmıyor, iftira atıyorlar. Adli Tıp Kurumu'nun 9 doktoru bu çocuğu görmeden rapor yazdı. Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karardan dolayı çok üzgünüz. Kızım doğduğunda sağlıklıydı ama ayağı kesildi."

Görüntü Dökümü

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- Minik Özge ve babasının yürürken görüntüsü

- Minik Özge'nin elinde döviz görüntüsü

- RÖP: Ali İhsan Yıldırım ( Baba )

- Detaylar

378 MB /// 03.28ö (HD) (Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) ============================================== 3)HDP PARTİ SÖZCÜSÜ OLUÇ: YEREL SEÇİMDE MUHALEFET GÜÇLERİ OLUMLU BİR SONUÇ ALIRLARSA TÜRKİYE ÇOK CİDDİ SİYASİ DEĞİŞİMLERE NEDEN OLACAKTIR HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye'de çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını söyledi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında, dün Diyarbakır il binasındaki Vedat Aydın Konferans Salonu'nda başlatılan 'Yerel Yönetimler Çalıştayı' bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısıyla devam etti. Toplantı sonrası HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, MYK toplantısı ve dün Diyarbakır'da yapılan, 'Yerel Yönetim Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Oluç, koalisyon ortağı MHP'nin Bekir Bozdağ'ın Kürt olmasına bile tahamül edemez noktaya geldiğini ancak, bugün dönüp dolaşıldığında Bozdağ'ın Türkiye'de adalet ve hukuk konusunda son derece olumsuz katkıları olmuş bir bakan olduğunu hatırlattı. Oluç, "Biz kendisini o şekilde hatırlıyoruz. Ama, işte onun da kimliğini de savunmak zorunda biz kalıyoruz. Çünkü, Türkiye'de farklılıkları kültürel anlamda birlikte yaşatmak adına anlayışa sahip olmazsan gün gelir ve sizin kimliğiniz bile iktidar tarafından koalisyon ortağınız tarafından tartışma konusu yapılabilir. Biz bu konudaki kararlılığımızı elbette sürdüreceğiz. Türkiye'deki bütün farklılıkları, inanç ve etnik anlamında eşit koşullarda bir arada yaşamasını ve demokratik ortamda mücadelesini sürdüreceğiz" dedi.

"YERELDEKİ ARKADAŞLARA EN GENİŞ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRMELERİ KONUSUNDA POLİTİKALARI İLETTİK"

Yerel seçime ilişkin olarak ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan bir soruya ise Oluç, iktidarın elinde tuttuğu büyükşehirler ve şehirler konusunda eğer muhalefet güçleri olumlu bir sonuç alırlarsa Türkiye çok ciddi siyasi değişimlere neden olacağını ifade etti. HDP'li Oluç, "Biz yerellerdeki arkadaşlarımızla da bu konuda en geniş davranışlarını geliştirmelerini konusunda sözleri ve politikaları ilettik. Bu konudaki çalışmalar yerellerde o şekilde sürdürülecek. En geniş demokrasik güçleriyle demokrasi, hukuku ve yerel demokrasiyi geliştirecek adımları atacak en geniş güçlerle bu seçimlerde buluşmamız olumlu bir adım olacaktır. Şu parti bu parti konusuna girmiyorum. Yapılmış olan herhangi bir resmi görüşme ve toplantı yoktur" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Parti binası

-Toplantının yapıldığı yer

-Oluç'un açıklaması

-Genel görüntüler

-Genel ve detay Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

================================================ 4)ŞANLIURFA'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Şüphelileri Şubeden çıkarılması

- Şüphelileri ekip aracını konulması

- Telefonu alıp kaçan kapkaçılar

- Genel ve detay görüntüler ( Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

==================================================== 5)ŞANLIURFA'DA KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI ŞANLIURFA'da yolda yürüyen kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte son günlerde kapkaç olaylarının artması üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.K. ile E.T.'nin kimliğini saptadı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası

- Telefonu alıp kaçan kapkaçılar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,57 MB ================================================= 6)BOĞAZLARINI KESMİŞ Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi. Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.