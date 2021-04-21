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DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan 2021'de gerçekleşmişti. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 12 Nisan'da ÖSYM soru ve cevapları adayların erişimine açmıştı. Şimdi adayların gözleri DHBT sınav sonuçlarına çevrildi.

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs needeniyle ertelenen KPSS DHBT'nin yeni sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 26 Nisan'a çevrildi.

DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT NEDİR?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS DHBT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ösym tarafından yayımlanan duyuruda "11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

[2020 KPSS DHBT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ](2020 KPSS DHBT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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