DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 11 Nisan Pazar günü yapıldı. 12 Nisan'da ÖSYM soru ve cevapları adayların erişimine açmıştı. Şimdi adayların gözleri DHBT sınav sonuçlarına çevrildi.

DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs needeniyle ertelenen KPSS DHBT'nin yeni sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 15 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 26 Nisan'a çevrildi.

KPSS DHBT NEDİR?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.