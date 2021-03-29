DİB-MBSTS sınavı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kadrolarda yer almak isteyenler tarafından merakla beklenen sınav tarihi açıklandı. DİB-MBSTS sınavının başvuruları 24 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. DİB-MBSTS sınavı ise 10 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek.
2021-DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit) Sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 24 Şubat 2021 tarihinde başladı 4 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 11 Mart 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1
(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ
Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan bir test veriliyor. Sınavın süresi 90 dakika olarak belirlendi ve sınavda Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulmaktadır.
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