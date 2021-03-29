DİB-MBSTS sınavı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kadrolarda yer almak isteyenler tarafından merakla beklenen sınav tarihi açıklandı. DİB-MBSTS sınavının başvuruları 24 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. DİB-MBSTS sınavı ise 10 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek.

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1

(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB - MBSTS'DE SORULACAK SORULAR

Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan bir test veriliyor. Sınavın süresi 90 dakika olarak belirlendi ve sınavda Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulmaktadır.

