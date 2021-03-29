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DİB-MBSTS sınavı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihi

29.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak olanlar için kritik tarihler geldi çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

DİB-MBSTS sınavı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kadrolarda yer almak isteyenler tarafından merakla beklenen sınav tarihi açıklandı. DİB-MBSTS sınavının başvuruları 24 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. DİB-MBSTS sınavı ise 10 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek.

DİB - MBSTS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit) Sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 24 Şubat 2021 tarihinde başladı 4 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Geç başvuru tarihi 11 Mart 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

DİB - MBSTS SINAVI NEREDE DÜZENLENECEK?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1
(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB - MBSTS'DE SORULACAK SORULAR

Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan bir test veriliyor. Sınavın süresi 90 dakika olarak belirlendi ve sınavda Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulmaktadır.

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