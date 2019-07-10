Dijital İş Ortağım Programı'nın konuğu, seri girişimci Hakan Baş oldu

Peak, Lidyana, Krombera, Anibera, Bitlo.com ve Supermassive gibi alanlarında öncü şirketlerin kurucu ortağı olan Hakan Baş, programda KOBİ’lerle, girişimcilik ve melek yatırımcı olma hikayesini, işlerinde verimliliği teknolojiyle nasıl artırdığını ve e-ticarette yeni bir iş kurarken başarılı olmanın sırlarını paylaştı.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, büyük işletmelerin, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefleyen Dijital İş Ortağım Programı'nda, bu kez Türkiye’nin en seri girişimcilerinden Lidyana.com Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Baş’ı konuk etti.

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un "Dijital İş Ortağım" program serisi, Peak, Lidyana ve Supermassive gibi girişimlerin kurucu ortağı Hakan Baş'ın katılımıyla devam etti.

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın da kurucularından olan Hakan Baş, programda ilk iş fikrini nasıl bulduğunu, o fikirlere yatırım arayış sürecini ve şimdi bir projeye yatırım yaparken hangi kriterleri gözettiğini anlattı.

İTÜ Vodafone Future Lab’de gerçekleştirilen programa, 20’ye yakın KOBİ de izleyici olarak katıldı. İşletmeler program öncesinde düzenlenen İTÜ Vodafone Future Lab turunda, verimlilik artışı ve takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi aldı.

Programın izleyicisi KOBİ’lere ayrıca, program içinde Red Kontrol servis hizmetleri için yüzde 50 indirim kodu da verildi.

Dijital İş Ortağım Programı serisi Youtube’da Vodafone İş Ortağım kanalından KOBİ’lere ilham vermeye devam edecek.

- "Dijitalleşme, KOBİ’ler için sürdürülebilirliğin garantisi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak amaçlarının dijitalleşme yolunda Türkiye’nin ihtiyacı olan sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: