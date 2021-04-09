Dijital mecralarda "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmalı

Prof. Dr. Eraslan, dijital dünyanın zemininin genişledikçe bu alanı kötüye kullanmak isteyenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Dijital mecraların avantajlarının olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğuna dikkati çeken Eraslan, dijital güvenlikte en zayıf halkanın insan olduğunu belirtti.

Kullanıcıların dijital güvenliklerine önem vermesi ve bu konuda bilinçlenmeleri gerektiğini anlatan Eraslan, şunları kaydetti:

"Son dönemde ülkemizdeki önemli bir aplikasyon sistemi hackerlar tarafından ele geçirildi. Kişilerin ad-soyadı, adres, telefon numaraları, mailleri, siparişleri ve alışkanlıkları ve ne yazık ki şifreleri ele geçirildi.

İnsanlara önerimiz eğer böylesi servislerde şifreleri varsa öncelikle şifreleri değiştirmeleri gerekli. Uygulamaları kullanmıyorlarsa telefonlarından silmeleri, şifre güvenliğinde büyük-küçük harf ve 8 karakter kullanıp ona dikkat etmeleri gerekli."

"OLTALAMA YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİLMELİ''

Eraslan, dijital alanlarda "oltalama" yöntemiyle kullanıcıların gizli bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığını ve mağdur edildiğini dile getirdi.