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500 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgileri sızdırıldı iddiası!

07.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir siber güvenlik haber sitesinin iddiasına göre, yaklaşık 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verileri, popüler bir siber korsanlık forumunda satılıyor.

500 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgileri sızdırıldı iddiası!

Facebook veri sızıntısının yankıları sürerken, bu kez başka bir dev platform veri sızıntısı iddialarıyla çalkalanmaya başlandı. İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'deki yarım milyar kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddia edildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER YER ALIYOR

Siber güvenlik haber sitesi CyberNews'in haberine göre, sızdırılan bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve cinsiyet bilgileri yer alıyor. Ayrıca iddia edilen sızıntıda, LinkedIn profillerindeki bağlantılar, diğer sosyal medya profillerindeki bağlantılar, mesleki unvanlar ve işle ilgili diğer veriler bulunuyor. Ancak hiçbir parola veya ödeme verisi sızıntıdan etkilenmemiş gibi görünüyor. En azından iddialar bu yönde.

LinkedIn

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LİNKEDIN AÇIKLAMA YAPMADI

Haber kaynağı, bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödediğini ve kullanıcı bilgilerini satın aldığını söyledi. Kaynak, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiği belirtti. Öte yandan satıcının, veriler için dört rakamlı bir ödeme istediği söyleniyor. LinkedIn, henüz sızıntı iddiasını doğrulamış değil. Zira firma konuyla ilgili açıklama yapmadı.

LİNKEDIN PROFİLİNİZİ KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

LinkedIn profil verilerinizin sızdırılmış olabileceğinden şüpheleniyorsanız, şunlar öneriliyor:

  • Yabancılardan gelen şüpheli LinkedIn mesajlarına ve bağlantı isteklerine dikkat edin.
  • LinkedIn ve e-posta hesaplarınızın şifresini değiştirin.
  • Güçlü parolalar oluşturmak ve bunları güvenli bir şekilde saklamak için bir parola yöneticisi kullanmayı düşünün.
  • Tüm çevrimiçi hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.
  • Ayrıca, olası kimlik avı e-postalarına ve kısa mesajlara dikkat edin. Yine, şüpheli herhangi bir şeye tıklamayın veya tanımadığınız birine yanıt vermeyin.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Microsoft
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