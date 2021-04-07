500 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgileri sızdırıldı iddiası!

Facebook veri sızıntısının yankıları sürerken, bu kez başka bir dev platform veri sızıntısı iddialarıyla çalkalanmaya başlandı. İş dünyasındaki kişilerin birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'deki yarım milyar kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddia edildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER YER ALIYOR

Siber güvenlik haber sitesi CyberNews'in haberine göre, sızdırılan bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve cinsiyet bilgileri yer alıyor. Ayrıca iddia edilen sızıntıda, LinkedIn profillerindeki bağlantılar, diğer sosyal medya profillerindeki bağlantılar, mesleki unvanlar ve işle ilgili diğer veriler bulunuyor. Ancak hiçbir parola veya ödeme verisi sızıntıdan etkilenmemiş gibi görünüyor. En azından iddialar bu yönde.

LİNKEDIN AÇIKLAMA YAPMADI

Haber kaynağı, bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödediğini ve kullanıcı bilgilerini satın aldığını söyledi. Kaynak, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiği belirtti. Öte yandan satıcının, veriler için dört rakamlı bir ödeme istediği söyleniyor. LinkedIn, henüz sızıntı iddiasını doğrulamış değil. Zira firma konuyla ilgili açıklama yapmadı.