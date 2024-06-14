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Dijital piyasalar için yeni kanun teklifi! İhlal olursa müdahale edilecek

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.06.2024 15:49
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Hükümet, dijital piyasalara düzenleme yapmak için kolları sıvadı. Google, META, YouTube ve birçok platformun rekabet ihlali yaratan uygulamaları yapılacak düzenlemeyle son bulacak. Düzenlemeyle birlikte kurallara uymayan platformlar, Rekabet Kurumu tarafından doğrudan cezalandırılabilecek.

Dijital piyasalar için yeni kanun teklifi! İhlal olursa müdahale edilecek

Rekabet Kurumu, neredeyse her gün rekabet kurallarını ihlal eden firmalara soruşturma başlatıyor. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda firmaların işledikleri suçlar ve elde ettikleri avantajlar göz önüne alınarak büyük cezalar kesiliyor. Ancak Rekabet Kurumu soruşturmaları neredeyse 1.5 yıl sürüyor. İnternet ve dijital çağın en güçlü olduğu dönemde bu süreçte birçok farklı gelişme yaşanıyor, dinamikler değişiyor. Rekabet kurallarının ihlalini azaltmak, soruşturma ile kaybedilen zamanın önüne geçmek için Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile yeni bir mevzuat çalışması yapıldı. 4054 sayılı kanunda belirlenen değişikliklerin yapılması halinde dijital pazarı domine eden, rekabet ihlaline neden olan firmalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek. Dijital pazarın kuralları önceden belirlenecek, piyasada rekabet ihlaline neden olan platformlar yaptıklarının suç teşkil ettiğini önceden bilecek. Kanuna uymayan firmalar soruşturma ile zaman kaybedilmeden cezalandırılacak. Kanunda yapılacak değişiklikte, telefonların içine vatandaşa sorulmadan eklenen uygulamalara dair bile katı kurallar getirilecek. Dijital çağın gereklerini karşılamak için hazırlanan, rekabet ihlalini önleyerek dijital pazar düzenini tesis etme noktasında Rekabet Kurumu'nun elini oldukça güçlendirecek çalışmanın yeni yasama döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

ÇOK DAHA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun haberine göre dijital piyasaların düzenlenmesi ile ilgili titiz bir süreç yürütülüyor. Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlalini önleyerek pazar düzeninin sağlanmasında elini güçlendirecek olan Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile ilgili çalışmanın detaylarına sabah.com.tr ulaştı.

Google, Meta, YouTube vb. dev şirketlerin piyasası domine etmesine yeni düzenleme ile çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek.

UZUN SORUŞTURMALAR OLMAYACAK

Dijital piyasalara ayar verecek düzenlemenin hayata geçmesi halinde, bugünkü gibi 1.5 yılı bulan uzun soruşturmalar olmayacak.

Dijital Pazar kuralları kanunda açıkça belirtilecek. Bu esaslara tabi olan, piyasayı domine etme gücündeki şirketler önceden belirlenen maddelere uymamaları halinde doğrudan suçu işlemiş sayılacak. Suçun cezası ve elde edilen avantaj göz önüne alınarak ağır para cezaları uygulanacak.

VATANDAŞIN ONAYINA TABİ OLACAK

4054 sayılı Kanun'da 14 maddelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Vatandaşa dayatılan uygulamalar da bu düzenlemenin hayata geçmesi ile doğrudan ihlal sayılacak.

Örneğin, piyasayı domine eden bir video izleme platformu, kendi şirketine ait olan bir mail uzantısından hesap açma zorunluluğu isteyemeyecek. Vatandaş, istediği mail uzantısı ile hesap açıp üye olabilecek.

Yine telefonlara önceden yüklenen uygulamalar vatandaşın onayına tabi olacak. Vatandaşlara uygulamalar dayatılamayacak, telefonunda istediği uygulamayı kullanabilmesinin önü açılacak. Telefon firmaları, arama motoru seçeneklerinin hepsini vatandaşa sunacak, vatandaş hangisini isterse o uygulama telefonda olacak. Aksi halde haksız kazanım elde etme suçu işlenmiş sayılacak ve ceza kesilebilecek.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuya dair fikirlerini sorduğumuz uzmanlar, bugün en büyük sorunun dijital dünyanın hızına yetişmek olduğunu, kanunların bu konuda geride kaldığını ifade ediyor. 1.5 yıla varan soruşturma süreçlerinin oldukça uzun olduğunu, bu sürede dijital dünyanın da, koşulların da, hatta suçun niteliğinin de değişmiş olabileceğine vurgu yapan uzmanlar, kanun ile suçun önceden belirlenmesinin çok doğru bir yöntem olduğunu belirtiyor. Ardıl bir kanun ile dijital pazardaki haksızlıkların önüne geçmenin güç olduğunu bildiren uzmanlar, yeni düzenleme ile soruşturma süresinin ortadan kalkmasının dijital pazarı düzenlemek için önemli bir adım olacağını aktardı.

4054 sayılı Kanun'da değişikliğin yeni yasama yılı içerisinde hayata geçirileceği öğrenilirken, düzenleme ile firmaların adil gelir elde etmesinin de önü açılacak.


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