Dikkat! Apple M1 çipini tehdit eden ilk kötü amaçlı yazılım keşfedildi

Apple M1 işlemcisinin temellerini, koronavirüsün gölgesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen WWDC 2020 etkinliğinde attı. ARM tabanlı bir işlemci geliştirildiğini kamuoyuyla paylaşan Tim Cook, Apple Silicon hakkında bilgiler paylaşırken oldukça heyecanlıydı. Cook daha sonra, kasım ayında düzenlediği 'One More Thing' etkinliğinde ise aynı heyecana sahipti. Bu etkinlikte ise Apple'ın ilk ARM tabanlı Mac işlemcisi olan Apple M1 ve Apple M1 ile çalışan MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini tanıtıldı. Henüz yeni bir yapı olan Apple M1, görünüşe bakılırsa kötü amaçlı yazılım üretenlerin de dikkatini çekti.
Mac güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, yayınladığı ayrıntılı rapor ile orijinal olarak Intel x86 yongalarında çalışmak üzere yazılmış, bir Safari reklam yazılımı uzantısı biçiminde karşımıza çıkan ve Apple M1 işlemcisinde yerel olarak çalışan ilk kötü amaçlı yazılımın keşfedildiğini paylaştı. MacRumors'un haberine göre, "GoSearch22" adlı kötü amaçlı uzantı, asllında "Pirrit" isimli Mac reklam yazılımı ailesinin tanınmış bir üyesi. İlk olarak aralık ayı sonunda tespit edilen yazılım, tespit edilmemek adına ise sürekli olarak değişiyor. Bu yüzden yazılımın Apple M1 işlemcisi için de adapte olmaya başlamış olması kimseyi şaşırtmıyor.
GoSearch22 reklam yazılımı kendisini bir Safari tarayıcı uzantısı olarak gösteriyor. Ancak yazılım asla masum bir yazılım gibi davranmıyor. Zira GoSearch22, kullanıcı verilerini topluyor ve kullanıcılara kötü amaçlı internet sitelerine bağlanan bazı açılır pencereler ve çok sayıda reklamlar gösteriyor. Wardle'a göre ise reklam yazılımı, kötü niyetini gizlemek için kasım ayında bir Apple Geliştirici Kimliği ile imzalandı ancak daha sonra bu imza iptal edildi.
Wardle ayrıca, henüz yeni geliştirilen Apple M1 için kötü amaçlı yazılımların hala erken bir aşamada olduğundan bahsederek, antivirüs tarayıcılarının kötü amaçlı yazılımı x86 sürümlerinde olduğu kadar kolay tespit edemediğini belirtiyor.
Apple M1 işlemcisi, şimdilik MacBook Pro, MacBook Air ve Mac mini'de bulunuyor. Ancak yeni işlemci teknolojisinin önümüzdeki iki yıl içinde Mac serisine yayılması bekleniyor. Yani yakın bir gelecekte tüm yeni Mac bilgisayarların Apple silikon yongalara sahip olması muhtemel. Keşfedilen yerel kötü amaçlı yazılım çok büyük bir tehlike yaratmasa da Apple'a, Apple Silicon işlemcili Mac modelleri için bir uyarı niteliği taşıyor.
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