Dikkat! Apple M1 çipini tehdit eden ilk kötü amaçlı yazılım keşfedildi

Apple M1 işlemcisinin temellerini, koronavirüsün gölgesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen WWDC 2020 etkinliğinde attı. ARM tabanlı bir işlemci geliştirildiğini kamuoyuyla paylaşan Tim Cook, Apple Silicon hakkında bilgiler paylaşırken oldukça heyecanlıydı. Cook daha sonra, kasım ayında düzenlediği 'One More Thing' etkinliğinde ise aynı heyecana sahipti. Bu etkinlikte ise Apple'ın ilk ARM tabanlı Mac işlemcisi olan Apple M1 ve Apple M1 ile çalışan MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini tanıtıldı. Henüz yeni bir yapı olan Apple M1, görünüşe bakılırsa kötü amaçlı yazılım üretenlerin de dikkatini çekti.

APPLE M1 İŞLEMCİSİ İÇİN İLK KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM

Mac güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle, yayınladığı ayrıntılı rapor ile orijinal olarak Intel x86 yongalarında çalışmak üzere yazılmış, bir Safari reklam yazılımı uzantısı biçiminde karşımıza çıkan ve Apple M1 işlemcisinde yerel olarak çalışan ilk kötü amaçlı yazılımın keşfedildiğini paylaştı. MacRumors'un haberine göre, "GoSearch22" adlı kötü amaçlı uzantı, asllında "Pirrit" isimli Mac reklam yazılımı ailesinin tanınmış bir üyesi. İlk olarak aralık ayı sonunda tespit edilen yazılım, tespit edilmemek adına ise sürekli olarak değişiyor. Bu yüzden yazılımın Apple M1 işlemcisi için de adapte olmaya başlamış olması kimseyi şaşırtmıyor.