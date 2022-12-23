Dikkat! Bu sütyenler yüksek oranda kanser riski taşıyorlar

Spor yaparken normal sütyenler yerine sporcu sütyeni kullanmak kadınlar için çok daha konfor sağlayabiliyor. Ancak Çevre Sağlığı Merkezi (CEH) ünlü markaların sporcu sütyenlerin test etti. Bu testin sonucunda spor sütyenleri ve spor kıyafetleri üzerinde belirli plastik türlerinin yapımında kullanılan ve astım, kardiyovasküler hastalık ve obezite gibi zararlı sağlık etkilerine yol açabilen kimyasal bir bileşik olan BPA'nın yüksek seviyelerde bulunduğu tespit edildi.

SPOR KIYAFETLERİNİZLE GEÇİRDİĞİNİZ SÜREYİ KISITLAYIN

Gözlemci bugüne kadar, araştırmalarının BPA'yı yalnızca spandeks içeren polyester bazlı giysilerde bulduğunu söyledi. “Markaların ürünlerini BPA dahil tüm bisfenolleri ortadan kaldıracak şekilde yeniden formüle etmelerini istiyoruz. Bu arada, spor kıyafetlerinizle geçirdiğiniz süreyi antrenmanınızdan sonra değiştirerek sınırlandırmanızı öneririz” dedi.

BPA ERKEN ÖLÜMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

BPA (Bisfenol A), su şişeleri ve konserve yiyeceklerden oyuncaklara ve yer döşemelerine kadar çok sayıda günlük üründe bulunur. Yetişkinlerde BPA'ya maruz kalma diyabet, kalp hastalığı, kanser, obezite ve erektil disfonksiyon ile ilişkilendirilmiştir. 2020'de yapılan bir araştırmaya göre, erken ölüm BPA'ya maruz kalmayla da ilişkilendirildi . Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalarda BPA, okul çağındaki kızlarda astımla da ilişkilendirilmiştir.

GİYSİLERDE YÜKSEK BPA BULMAK ENDİŞE VERİCİ

CEH'nin yasadışı toksik tehditler programı direktörü Kaya Allan Sugerman yaptığı açıklamada, "İnsanlar BPA'ya yutulması, BPA'nın sızdığı kaplardan yiyecek veya içme suyu alınması veya deri yoluyla emilmesi yoluyla maruz kalıyor. Çalışmalar, BPA'nın deri yoluyla emilebileceğini ve sonra kan dolaşımına karışabileceğini göstermiştir. Spor sutyenleri ve atletik tişörtler saatlerce giyilir ve içlerinde terlemeniz gerekir, bu nedenle giysilerimizde bu kadar yüksek BPA seviyeleri bulmak endişe verici.”dedi

