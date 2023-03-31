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Dikkat çeken '24 saat' vurgusu! Muharrem İnce’den 'kulis bilgisi' iddialarına yanıt: İş birliği oluşması istenmemiştir…

31.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kritik görüşmesinin yankıları sürüyor. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı adayı kameraların karşısına geçmiş ve açıklama yapmıştı. Ancak görüşmeye ilişkin detaylar da merak ediliyordu. Son olarak Muharrem İnce, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla 'müzakere' iddialarına yanıt verdi.

Dikkat çeken '24 saat' vurgusu! Muharrem İnce’den 'kulis bilgisi' iddialarına yanıt: İş birliği oluşması istenmemiştir…

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kala Kılıçdaroğlu ile İnce görüşmesi siyaset gündemini hareketlendirdi. Görüşmeden sonra iki cumhurbaşkanı adayı kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunsa da görüşmeye ilişkin ayrıntılar kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Son olarak Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi.

"BANA VEYA PARTİME HERHANGİ BİR İTTİFAK TEKLİFİNDE BULUNMAMIŞTIR"

İnce paylaşımında "Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır." ifadelerini kullandı.

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"24 SAAT KALA GELEBİLMİŞTİR"

Devamında ise "Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi iş birliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir." dedi.

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"ZAMAN KİMİN HAKLI, KİMİN HAKSIZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYACAKTIR"

İnce'nin açıklamasının devamında "Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

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