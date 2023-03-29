SON DAKİKA | Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu zirvesi sona erdi! 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusuna İnce'den çok konuşulacak yanıt

Son dakika: Seçime 46 gün kala herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Seçimler için özellikle muhalefet cephesi tarafından 'kritik viraj' olarak görülen görüşme için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de genel merkeze geldi.

MUHARREM İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU KAPIDA KARŞILADI

Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce tarafından kapıda karşılandı.

İKİ LİDER KAMERALARIN KARŞISINDA

Kritik görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti.

Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. Deprem bölgesiyle ilgili kanun teklifi hazırladığımızı söyledik.

İşin özeti Halil İbrahim sofrasını genişletmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam, sayın İnce de o kadar duyarlı.

Bizi kabul ettiği için tekrar teşekkür ederim.

Görüşmenin ardından Muharrem İnce ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız. İki teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz.

'ERDOĞAN, 5 DAKİKA DAHA MEMLEKETİ YÖNETMEMELİDİR'

İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var, bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, Erdoğan kibirlidir, akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır. 5 dakika daha memleketi yönetmemelidir.

Sayın Genel Başkan'a geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz.

'ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA İNCE'DEN YANIT

Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan bize ateş ediyor.

MUHALEFETTE 'OY BÖLME' TARTIŞMALARI

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 100 bin imza toplayarak aday olan Muharrem İnce'nin muhalefet bloğunun oyunu böleceği iddiaları kamuoyunda günlerdir tartışılırken; İnce ise söz konusu iddialara her fırsatta karşı çıkarak bu seçim sisteminde 'oy bölme' diye bir durumun söz konusu olmayacağını savunuyor. Özellikle CHP tabanı tarafından İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir baskı olduğu belirtilirken, İnce'nin ise adaylıkta kararlı olduğu vurgulanıyor.

