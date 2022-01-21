Dikkat çeken değişiklik: Apple'da Kristin Huguet Quayle dönemi! İletişimin başına geçti

Apple'da görev değişimleri ve yeni işe alımlar sürüyor. Şirket daha önce Jeff Wilcox ve Mike Filippo gibi iki önemli ismi başka şirketlere kaptırsa da bünyesinde önemli bir görev değişikliği de yaptı.

APPLE'DA İLETİŞİMİN BAŞINA YENİ İSİM: KRISTIN HUGUET QUAYLE

Apple, Kristin Huguet Quayle'ı, şirketin kurumsal iletişimden sorumlu yeni başkan yardımcısı olarak atadı. Apple yaptığı açıklamada, Huguet Quayle'ın 15 yılı aşkın bir süredir Apple'da önemli bir rol oynadığını söyledi. Huguet Quayle, şirketin FBI ile olan "şifreleme savaşı" sırasında iletişimi yönetmekten sorumluydu.

1 YIL OLMADAN APPLE'DAN AYRILDI

Huguet Quayle'ın yerini aldığı Stella Low, Mayıs 2021'de işe alınmıştı. Yani bir yıldan kısa bir süredir Apple'daydı. Apple, Low'un ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için şirketten ayrıldığını söyledi.

