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Dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'la ilgili konuşurken Bakan Soylu not alıyordu

26.11.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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Dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'la ilgili konuşurken Bakan Soylu not alıyordu

Bülent Arınç'ın bir televizyon programında Demirtaş ve Kavala hakkındaki sözleri başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok kişi tarafından tepki çekmiş, sonunda da Arınç YİK üyeliği görevini bırakmıştı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

Bülent Arınç'ın geçtiğimiz hafta bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili söylediği sözler büyük tepki çekmiş, sürecin sonunda da YİK üyeliğinden ayrılmıştı. Arınç'ın sözlerine en büyük tepkilerden birini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada Arınç'ın Demirtaş'la ilgili sözlerine sert çıkarak, "Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur" demişti.

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'SOYLU NOT ALIYORDU'

Arınç'ı görevi bırakmaya götüren süreçle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri söylediği sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önündeki kağıda not aldığını ve daha sonra da bu notu ortadan kaldırdığını aktardı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yaptığı açıklamada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala hakkında, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" demişti. Arınç ayrıca, Demirtaş'ın kitabını okuduğunu da eklemişti.

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