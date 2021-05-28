Dikkat çeken 'kısıtlama' uyarısı: Dikkat etmezsek tekrar gelecek

ERÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, tam kapanma döneminde vakaların düştüğünü dile getirerek, "Olumlu etkisini gördük. 60 binli vakalardan 7 binli vakaları gördük sonrasında dün 9 binli rakamlara gelerek, kıpırdanma oldu. Biz bu etkileri görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tam kapanmanın etkilerinin 1 hafta daha sürmesi lazım. Eğer biz bu süreçte dikkat etmezsek vakalarımız tekrar artmaya başlayabilir. O nedenle maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere bütün kurallara uymamız gerekiyor. Bu kurallara uyduğumuz zaman vakaların olumlu seyrini göreceğiz. Biz buna dikkat etmezsek tekrar kısıtlama gelecek. Yaz dönemi de geliyor. Kısıtlamanın insanların canını sıkacağı kesin. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman da kısıtlamanın geleceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

"EV ZİYARETLERİNİ ERTELEMEK GEREK"

Dr. İnal, ev ziyaretlerinin bulaşı artıran en büyük etken olduğunu kaydederek, "Maalesef en büyük sorun, ev ziyaretleri devam ediyor. Bu süreçte vakaların arttığını görebiliyoruz. Ev ziyaretleri ne kadar artarsa vakaların da o kadar artması mümkün. Özellikle 100 binli vaka sayılarına baktığımız zaman bazı illerde bu sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Kayseri de bunlardan biri. Bizim şehrimiz de dahil olmak üzere bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ev ziyaretlerini ertelemek gerekiyor. Dünyada bu virüsü sıfırlayan ülkelere baktığımız zaman iki yöntem var. Biri kurallara uyarak, vakaları sıfırlayabilirsiniz; ikincisi ise aşı. Şu anda bizim aşılama hızımız devam ediyor. Toplumun çoğu aşılandığı zaman da vakalarımızın düştüğünü göreceğiz. Aşılanma süresince bizim bu kurallara uymamız şart" dedi.