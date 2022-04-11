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  4. Dikkat çeken paylaşım! "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

Dikkat çeken paylaşım! "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

11.04.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Son olarak yeni vaka sayısının 5 bin 609 olarak açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında gülücük emojisi kullanarak "Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken paylaşım! "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

10 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapılmış, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıkmış, 32 kişi yaşamını yitirmiş, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 315 olmuştu. Vaka sayılarında düşüş devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaparken paylaşımında "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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