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Dikkat çekti: İşte WhatsApp'tan sesli mesaj gönderenlere yönelik yeni özellik!

20.10.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise WhatsApp'ın sesli mesaj gönderenlere yönelik çarpıcı bir özellik daha sunmayı planladığı bildirildi. Bu özellik kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak gibi duruyor. Öte yandan, WhatsApp'ta birden fazla hesap kullanma dönemi de başladı.

Dikkat çekti: İşte WhatsApp'tan sesli mesaj gönderenlere yönelik yeni özellik!

WhatsApp, mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla gelen ilk uygulamalardan biri. Rakibi Telegram gibi yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketle ilgili son olarak, yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığına dair bir iddia geldi. Şirketin bu özelliği ise sunmayı planladığı bildirildi.

SESLİ MESAJLAR İÇİN 'BİR KEZ GÖRÜNTÜLE'

Bildiğiniz üzere WhatsApp kullanıcıları şu anda uygulamadaki kişileriyle fotoğraf ve video paylaşırken 'bir kez görüntüle' seçeneğini seçebiliyorlar. WABetaInfo tarafından yayınlanan bir rapora göre, aynı özellik şimdi sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Dikkat çekti İşte WhatsApp'tan sesli mesaj gönderenlere yönelik yeni özellik!(1)

Yani bu adımla birlikte artık sesli mesajlar da gönderici tarafından istenildiğinde bir kez görüntülenebilecek. Böylece sesli mesaj, gönderdiğiniz kişi veya kişiler tarafından dinlenildikten sonra tekrar oynatılamayacak, kaydedilemeyecek ya da paylaşılamayacak, adeta kaybolacak.

Bu özelliğin Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta ve TestFlight uygulamasından iOS için WhatsApp beta'nın en son sürümlerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabildiği aktarıldı. Önümüzdeki günlerde de daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor. Tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

WHATSAPP'TA BİRDEN FAZLA HESAP KULLANMA ÖZELLİĞİ

Şirket, resmi blogu üzerinden dün paylaştığı yazısında ise iki ayrı WhatsApp hesabına aynı anda giriş yapma olanağını kullanıma sunduğunu duyurmuştu. WhatsApp duyurusunda, "Bu özellik sayesinde artık her seferinde çıkış yapmanıza, iki telefon taşımanıza veya yanlış yerden mesajlaşma konusunda endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

WhatsApp söz konusu blog yazısında ikinci bir hesabı ayarlamak için ikinci bir telefon numarasına ve SIM karta ya da çoklu SIM veya eSIM özellikli bir telefona ihtiyaç olacağını ifade etti. Hesapların gizlilik ve bildirim ayarlarının da ayrı ayrı kontrol edilebileceğini de ekledi.

WhatsApp, sadece resmi WhatsApp'ın kullanılmasını ve telefonda daha fazla hesap açmak üzere taklit veya sahte sürümler indirilmemesini de önemle hatırlatmak istediğini de belirtti.

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