KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

01.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın vücut temizliğine ve etraftan gelen etkenlere çok daha dikkat etmek gerekiyor. Bakteri ve mantarlar yaz aylarında çok daha bulaşıcı olabiliyor. Özellikle havuza ve ıslak mayolara karşı önlem almak oldukça önem taşıyor.

Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

Havuza girmek oldukça serinletici ve eğlenceli olsa da sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar havuz hakkında uyarılarda bulunuyor. Tatil döneminde havuzdan ve çevreden gelen bakteriler hastalıklara yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, kadınların yaz tatili sırasında tedbirli davranmamaları halinde genital enfeksiyon yaşayabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

HAVUZ ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

g9

Dr. Ağlamış, ’’Genital bölge florası; özel salgıları, özel enzimleri ve mikroorganizmaları olan bir bölgedir. Bu bölgede çok sayıda değişik mikroorganizma bulunur. Ancak bunlar vücuda zarar vermeyen, aksine o bölgenin sağlığı için yararlı olan, hatta o bölgeyi zararlı mikroplardan koruyan yararlı mikroorganizmalardır. Havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan klor, kadınların genital bölgesindeki bu yararlı bakterilerin azalmasına neden olabiliyor. Yararlı bakteriler azaldıkça bu bölge enfeksiyona daha hassas ve açık hale geliyor. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Ayrıca deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayolarla kalmak, genital bölgenin nemli kalmasına neden oluyor. Bu da bakteri ve mantar gelişmesine yol açabiliyor’’ dedi.

HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN

g6

Op. Dr. Özgür Ağlamış, yaz tatili sırasında enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:
“Öncelikle havuz suyu yerine deniz suyunu tercih etmek yani klor maruziyetini azaltmak, enfeksiyonları azaltmak açısından önemli. Özellikle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişiler, havuz suyunu tercih etmemeli. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayolar bir an önce değiştirilmeli, genital bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmeli. Deniz ve havuz sonrası hızlıca duş almak, genital bölgeyi diğer mikroorganizmalardan korumak için çok önemli. Genital bölge yıkanıp, kurulanıp, doğru iç çamaşırı tercih edilirse genital enfeksiyonlardan büyük oranda korunulmuş olur. Doğru iç çamaşırı tercihi ise pamuklu olanlardır. Çünkü polyester gibi hava aldırmayan kumaşlar, söz konusu bölgenin sağlığını olumsuz etkiler.”

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

g7

Bir kadının tatil sırasında bu enfeksiyonlara yakalandığını anlamasının mümkün olacağını kaydeden Ağlamış belirtiler hakkında ise ’’Artmış vajinal akıntı ve bu bölgenin aşırı kaşınması genellikle en önemli belirtilerdir. Ayrıca idrar yaparken yanma ve idrar sıklığında artış olması da belirtiler arasında. Bu durumları yaşayan kişi mutlaka doktora başvurmalı. Yapılacak muayene ve tahliller sonrası enfeksiyonun tedavisine bir an önce başlamak ve doğru sürede en etkin tedaviyi uygulamak kişinin hızlı şekilde iyileşmesini sağlayacaktır’’ diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebepRahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebep
Rahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebepRahim ağzı kanserine yol açan en büyük sebep
Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleriNişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri
Anahtar Kelimeler:
genital bölge
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Acun Ilıcalı'dan Batuhan'ın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan..."

Acun Ilıcalı'dan Batuhan'ın annesine ağır cevap! "Bir anneye yakışmayan..."

Şoke eden iddia! Eski kocası ve kardeşi...

Şoke eden iddia! Eski kocası ve kardeşi...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.