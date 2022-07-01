Dikkat edin! Bakteri ve mantar oluşumuna sebep olabilir

Havuza girmek oldukça serinletici ve eğlenceli olsa da sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar havuz hakkında uyarılarda bulunuyor. Tatil döneminde havuzdan ve çevreden gelen bakteriler hastalıklara yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, kadınların yaz tatili sırasında tedbirli davranmamaları halinde genital enfeksiyon yaşayabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

HAVUZ ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

Dr. Ağlamış, ’’Genital bölge florası; özel salgıları, özel enzimleri ve mikroorganizmaları olan bir bölgedir. Bu bölgede çok sayıda değişik mikroorganizma bulunur. Ancak bunlar vücuda zarar vermeyen, aksine o bölgenin sağlığı için yararlı olan, hatta o bölgeyi zararlı mikroplardan koruyan yararlı mikroorganizmalardır. Havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan klor, kadınların genital bölgesindeki bu yararlı bakterilerin azalmasına neden olabiliyor. Yararlı bakteriler azaldıkça bu bölge enfeksiyona daha hassas ve açık hale geliyor. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabiliyor. Ayrıca deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayolarla kalmak, genital bölgenin nemli kalmasına neden oluyor. Bu da bakteri ve mantar gelişmesine yol açabiliyor’’ dedi.

HAVUZ YERİNE DENİZİ TERCİH EDİN

Op. Dr. Özgür Ağlamış, yaz tatili sırasında enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

“Öncelikle havuz suyu yerine deniz suyunu tercih etmek yani klor maruziyetini azaltmak, enfeksiyonları azaltmak açısından önemli. Özellikle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişiler, havuz suyunu tercih etmemeli. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayolar bir an önce değiştirilmeli, genital bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmeli. Deniz ve havuz sonrası hızlıca duş almak, genital bölgeyi diğer mikroorganizmalardan korumak için çok önemli. Genital bölge yıkanıp, kurulanıp, doğru iç çamaşırı tercih edilirse genital enfeksiyonlardan büyük oranda korunulmuş olur. Doğru iç çamaşırı tercihi ise pamuklu olanlardır. Çünkü polyester gibi hava aldırmayan kumaşlar, söz konusu bölgenin sağlığını olumsuz etkiler.”

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

Bir kadının tatil sırasında bu enfeksiyonlara yakalandığını anlamasının mümkün olacağını kaydeden Ağlamış belirtiler hakkında ise ’’Artmış vajinal akıntı ve bu bölgenin aşırı kaşınması genellikle en önemli belirtilerdir. Ayrıca idrar yaparken yanma ve idrar sıklığında artış olması da belirtiler arasında. Bu durumları yaşayan kişi mutlaka doktora başvurmalı. Yapılacak muayene ve tahliller sonrası enfeksiyonun tedavisine bir an önce başlamak ve doğru sürede en etkin tedaviyi uygulamak kişinin hızlı şekilde iyileşmesini sağlayacaktır’’ diye konuştu



