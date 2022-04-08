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  4. Dikkat! Oruç, Parkinson hastalarında ‘donma’ya yol açabilir…

Dikkat! Oruç, Parkinson hastalarında ‘donma’ya yol açabilir…

08.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Hareketlerde yavaşlama, titreme ve yürüyüşte aksama ve düşme gibi problemler ile karakterize ilerleyici bir hastalık” olarak tanımlanan Parkinson hastalığının, sinsi ve tek taraflı başladığını belirten uzmanlar, bu yüzden zor fark edildiğini ifade ediyor. Doktora başvurulduğunda hastalığın 1-2 yıl önce başlamış olduğunun tespit edildiğini kaydeden uzmanlar, Parkinson hastalığında ilaç kullanımından dolayı oruç tutulmasının tıbbi olarak sakıncalı olduğunu vurguluyor.

Dikkat! Oruç, Parkinson hastalarında ‘donma’ya yol açabilir…

Uzmanlar, orucun hastada ‘donma’ olarak tabir edilen hareketsizlik haline ve hastane yatışına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve bilinçlenme sağlamak amacıyla her yıl 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak anılıyor. Çok eski bir hastalık olan ancak farkındalığı yakın gelecekte oluşan parkinson hastalığı, genellikle hareketlerde yavaşlama, titreme ve yürüyüşte aksama, düşme gibi problemler ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.

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Başta sinsi ve tek taraflı başlar, zor fark edilir. Hasta zaten doktora başvurduğunda hastalık 1-2 yıl önce başlamış oluyor. Beyindeki nörotransmitter isimli yapıda bir eksiklik ya da bu yol esnasında oluşan harabiyet sonucunda kişide Parkinson başlıyor.

PARKİNSON HASTALARI ORUÇ TUTMAMALI

Parkinson hastalığında ilaçların günde üç sefer veya daha fazla verilmesi, hatta bazen de 3-4 saat arayla kullandırılması gerekebilir. Özellikle bu durumlarda oruç tutulması tıbben sakıncalıdır. İlaçların ani kesilmesi veya dozun azaltılması, hastanın hareketlerinin ileri yavaşlamasına veya titremenin çok artmasına sebep oluyor. Bu yavaşlama bazen de yutmanın etkilenmesi ve hastanın tıbbi dilde "donma" denilen hareketsiz kalmasına sebep olup hastaneye yatışını gerektirebiliyor.


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