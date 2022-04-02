Dilaltı hap, burun spreyi, aşı, astım ilacı... Diyanete soru yağmuru: Orucu bozar mı?

Ramazan ayının başlamasıyla "Hangi durumda oruç bozulur?" soruları yeniden araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin dört bir yanından Diyanete oruçla ilgili sorular yağdı.

Vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtlayan Diyanet, orucun hangi durumlarda bozulmayacağını tek tek açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre, dilaltı haplarının ağız içinde emilip mideye ulaşmadan yok olduğu, aşıların da besin değeri taşımadığı için orucu bozmayacağı ifade edildi. Diş tedavisi ve burun damlasının da orucu etkilemeyeceğini belirten Diyanet, kazayla 2-3 dakika orucu erken açmanın da takvimde ihtiyat payı bırakıldığından orucu bozmadığını vurguladı.

Vatandaşın sorularına Diyanet şu cevapları verdi:

2-3 DAKİKA ÖNCE YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Coğrafi irtifa farklarının etkisinden dolayı akşam namazı vaktinin girişi için takvimlerde belli bir ihtiyat payı öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur.

DİŞ TEDAVİSİNDE ÇALKALAMA DETAYI

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

ÖZEL ASTIM SPREYLERİ BOZMAZ

Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır.

AŞI, BESLENME DEĞERİ TAŞIMAZ

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

DİLALTI HAP MİDEYE ULAŞMAZ

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.

BURUN DAMLASI BOZMAZ

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

