Dilan Polat 11 gündür cezaevinde yoktu... Fatih Portakal üzerine basa basa sordu! 'Birileri yardım mı ediyor?'

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Bu haberin yayılması ile birlikte Dilan Polat apar topar cezaevine geri gönderildi.

Dilan Polat’ın avukatı, müvekkilinin ilaçlarının yeniden düzenlendiğini ve biraz dinlendikten sonra cezaevine geri döndüğünü söyledi. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, "Bazıları fazla dozajlı onlar ayarlandı. 1-2 ilaç eksiltildi, 1-2 ilaç eklendi. Şuan çok iyi olduğu için Silivri Cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ YARDIM MI EDİYOR?'

Fatih Portakal ise tüm bu gelişmelerin ardından canlı yayında üzerine basa basa aynı soruyu sordu. Portakal, 'Bir yolunu bulmuş ki oraya gitmiş. Birileri yardım mı ediyor?' ifadelerini kullandı.

ESKİ SAVCIYA SORUŞTURMA

Fatih Portakal ayrıca, 'Dilan Polat'ın savcısı vardı Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma başlattı. Gökalp bey Erzurum'a gönderilmişti. Neden HSK bir soruşturma açtı derseniz, Gökalp Kökçü Whatsapp ağı kurup bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Ayrıca FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararından dolayı Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma açılmasına karar verildi' dedi.





