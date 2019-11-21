Dilan'ı öldüren zanlı: Beni mecbur bıraktı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, telefon defterinde 'Azrail' olarak kaydettiği eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) katil zanlısı Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yaman savunmasında Dilan ile barışmak için buluştuğunu ve telefonunda konuşmalar gördüğünü iddia ederek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.

​Buca'da, 20 Nisan günü, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu tabancayla vurarak öldüren Ahmet Yaman, 1 gün sonra polise gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Tutucu'nun telefon rehberinde 'Azrail' diye kayıtlı olan Ahmet Yaman'ın yargılanmasına bugün başlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, öldürülen Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Yaman, olayı anlattı. Sanık Yaman, daha önce ilişki yaşadıkları Dilan ile aralarının bozuk olduğunu, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini ve Dilan Tutucu ile barışmak için görüşmek istediğini iddia etti. Tutucu'nun görüşme talebini kabul ettiğini ve buluştuklarını, görüşme sırasında genç kızın telefonunu aldığını söyleyerek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.