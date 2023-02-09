Dilara Gönder istifa mı etti, neden? Show TV haber spikeri Dilara Gönder'den beklenmedik açıklama

'Yüzyılın en büyük depremi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Binlerce binanın yıkıldığı depremde vatandaşlar binaların sağlamlığı ile ilgili sitemlerini paylaşıyorlar. Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, canlı yayın sırasında verdiği tepkisiyle gündem olmuştu. Peki Dilara Gönder istifa mı etti, neden?

DİLARA GÖNDER İSTİFA MI ETTİ?

Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder bugün Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Gönder yaptığı açıklamada :

"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekür ederim" dedi.

Gönder, neden istifa ettiğine dair ek bir açıklamada bulunmadı.

ANA HABERDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dilara Gönder yıkıcı deprem felaketi ile ilgili bir haberi sunarken "Ölümünüzü 2 milyon 850 bin TL'ye satın alabilirsiniz değerli izleyenler" şeklinde tepki göstermişti. Gönder, bugün sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Gönder'in paylaşımına müzisyen Hayko Cepkin "Yok artık" cevabı geldi.





