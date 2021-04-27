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  4. Dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı

Dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı

27.04.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 euroya el konuldu.

Dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, Ramazan T. dilenirken yakalandı. Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 Euro bulundu. Paraya el konulurken, Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

'GÜNDE BİN LİRA TOPLUYOR'

Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahısın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ramazan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İktisat mezunuyum iş ok iş arıyorum demekki okuyup işsiz kalacagıma dilenip böyle olsam daha iyimiş ne diyeyim ki devlet saolsun

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