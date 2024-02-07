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Dillerinden düşürmediği vaatler yerine geliyor mu? Tevfik Göksu, Kemal Deniz Bozkurt... AK Parti ve CHP'li belediyelerde ilginç tablo

07.02.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Son günlerde siyasetin gündeminden vaatler düşmüyor! Adaylığı açıklanıp oy istemek için meydanlara inen belediye başkan adaylarının yanı sıra mevcut belediye başkanları da seçim dönemleri boyunca çokça vaat sıraladı. Vaatlerin ne kadarının yerine getirildiği ise merak konusuydu. İşte 4 farklı belediyedeki AK Partili ve CHP'li belediye başkanlarının tablosu ortaya çıktı.

Dillerinden düşürmediği vaatler yerine geliyor mu? Tevfik Göksu, Kemal Deniz Bozkurt... AK Parti ve CHP'li belediyelerde ilginç tablo

31 Mart'ta yarışacak isimlerinin büyük oranda açıklanmasıyla seçim atmosferi hayli yoğunlaştı. Gözler henüz özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için son kararlarını veya adaylarını açıklamayan partilerde ancak açıklanan her bir seçim vaadi de gündem yaratmaya devam ediyor.

3 DÖNEMDİR BAŞKAN!

Siyaset sahnesinde ses getiren çıkışlarıyla tanınan Tevfik Göksu 2009'dan bu yana Esenler Belediye Başkanı. 2019 seçimlerinde yüzde 65,48 oy alan Göksu kazandığı 3 seçimde de birçok vaatte bulundu. X'te belediye başkanlarının vaatlerini inceleyen "nededineyaptı" adlı hesap Göksu'nun yanı sıra birçok başkanın vaatlerinin ne kadarını yerine getirdiğini paylaştı.

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Göksu 2024 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin Esenler adayı olarak gösterildi. Göksu'nun bulunduğu 65 vaatten 9'unun yapıldığı, 52'sinin yapılmadığı, 4'ünün ise yapılmakta olduğu belirtildi.

FETHİ YAŞAR VAATLERİNİ YERİNE GETİDİ Mİ?

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da CHP tarafından yeniden aday gösterildi. 2019 seçimlerine giderken verdiği 22 vaatten 4'ü yapıldı, 16'sı ise yapılmadı ve 2'si devam ediyor.

2 BELEDİYEDE DAHA DİKKAT ÇEKEN TABLO

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 64,4 oy oranıyla AK Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak seçilen Asım Balcı'nın ise 64 vaatte bulunduğu tespit edildi. Bu tespitlerde 22'si yerine gerçekleşirken 40'ı yapılmadı, 2'si ise yapılmaya devam ediyor.

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vaat tablosuna bakıldığında ise 30 vaadin 9'unun yerine getirildiği ortaya çıktı. Bozkurt'un vaatlerinden 16'sı yapılmadı, 5'i ise yapılmakta.

Yerel seçim sayfası için tıklayın.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş seçim tevfik göksu
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