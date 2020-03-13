Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'DE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddiasını yalanladı. Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir. pic.twitter.com/6dnmTuFWbK— Diyanet (@diyanetbasin) March 12, 2020
Kaynak: DHA-AA