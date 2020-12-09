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  4. Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

09.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında, bir çift otel penceresine seks yaparken yansıması sosyal medyada gündem oldu.

6 Aralık Pazar gecesi Tayvan’ın Taipei kentinde sokakta toplanan yüzlerce insandan habersiz çift, bir otelin onuncu katındaki odalarında sevişiyordu.

Qingshan Tapınağı’nın 165. yıldönümünü kutlamak için bir araya gelen yerel halk, sevişen çifti gördüğünde otelin olduğu sokakta geçit töreni yapılıyordu. Lüks oteldeki kalabalık, çifti görünce dehşete düştü.

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Yerel halktan biri gördükleri manzara hakkında “Bu çok fazla. Tanrı’ya saygısızlıktır. Burayı erotik bir yere çevirdiler” dedi.

Halk, Wanhua bölgesinin yakınındaki tapınakta efsanevi figürlerle yapılan bir geçit töreni sırasında sevişen çiftin manzarasıyla karşılaştı.

Yerel halk, yapılan kutlamaları “mini Çin yeni yılı” olarak adlandırıyor. Çifti görenlerden bazıları cep telefonuna sarılıp manzarayı kaydetmeye çalışırken, bazıları da bağırarak tepki gösterdi.

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Yerel basında yer alan bir habere göre polis, otelin üst katlarında yaşanan olayla ilgili çok sayıda şikayet aldı. Yetkililer, çiftin kimliğini araştırıyor. Olayı kaydedenler ise “müstehcenliğin yayılmasını ihlal edebileceği” için eleştirildi.

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Polis ise soruşturma için bir palmiye ağacı yardımıyla olay yerindeki manzarayı tekrar canlandırdı. Palmiye ağacına tutunan bir polisin arkasına diğer polisin geçmesiyle olay yeri tekrar canlandırılmış oldu. Polisler, düşünülenden daha fazla video çekildiğini düşünüyor ve bu videoların online platformlarda satılabileceği üzerinde duruyor.

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