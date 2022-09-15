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Dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşatmıştı! Şoke eden sözler: "Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın"

15.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de meydana gelen olayda bir şahıs, ayrıldığı dini nikahlı eşini silahla vurduktan sonra kaçmıştı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla şüpheli, 4 gün sonra yakalandı. Sağlık kontrolü için getirilen şahsın burada sarf ettiği sözler duyanları şoke etti. Şahıs, vurduğu kadını tehdit ederek "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın" dedi.

Dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşatmıştı! Şoke eden sözler: "Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın"

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda K.S., ayrıldığı dini nikahlı eşi R.G.’yi silahla vurdu. K.S. olayın ardından kiraladığı araçla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı R.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şüpheli K.S.’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit eden cinayet dedektifleri, özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, K.S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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"BU FRAGMANDI, DAHA CEHENNEMİ YAŞAYACAKSIN"

Gözaltına alınan K.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından asayiş şubeye götürüldü. Şahıs bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ederek, vurduğu kadına da, "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın. Bekleyin oğlum bekleyin" dedi. (İHA)

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kadına şiddet Tehdit Yaralama Kayseri Kocasinan
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