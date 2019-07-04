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Diplomasını eşinin elinden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren 36 yaşındaki Seyhan Dayan, diplomasını aynı okulda görev yapan öğretim görevlisi eşinden aldı

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulunu birincilikle tamamlayan 36 yaşındaki Seyhan Dayan'a diplomasını aynı okulda görev yapan öğretim görevlisi eşi verdi.

Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Eleklioğlu'nun konuşma yaptığı törende, okulu birincilikle tamamlayan Organik Tarım Programı öğrencisi 36 yaşındaki Seyhan Dayan yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Aynı zamanda matematik öğretmenliği de yapan Dayan diplomasını, aynı bölümde görev yapan eşi öğretim görevlisi Dr. Aygül Dayan'dan aldı.

Seyhan Dayan açıklamasında, matematik öğretmenliği yaptığını ancak yaşam boyu öğrenme düşüncesiyle yeniden üniversiteye geldiğini söyledi.

İlgi duyduğu Organik Tarım Programını başarıyla bitirdiğini dile getiren Dayan, "Edinmiş olduğum bilgi, birikim ve tecrübelerimin toplumumuza faydalı olmasını diliyorum. Emeği geçen ve desteklerini her zaman üzerimde hissettiğim eşim ve aynı zamanda hocam Aygül Dayan'a teşekkür ediyorum. Okulu birincilikle tamamlayıp eşimin elinden diplomamı almak daha da gurur verici." diye konuştu.

Mezuniyet törenine Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, öğretim üyeleri ve öğrencilerle aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
diploma mezuniyet Pozantı üniversite

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