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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsünde büyük panik: İkinci kaptandan hayat kurtaran hamle...

21.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini gören ikinci kaptanın hamlesi faciayı son anda önledi! Malatya'da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Kaptan Süleyman Ekici'den ise acı haber geldi.

Otobüsü sürerken kalp krizi geçiren şoför Süleyman Ekici hakimiyeti kaybedince 25 yolcunun hayatı da tehlikeye girdi. Bu sırada ikinci kaptan Ufuk Yel devreye girdi. Faciaya ramak kala yaşananlar ise anbean görüntülendi.

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İKİNCİ KAPTAN ANINDA DAVRANDI

Olay, Malatya-Kayseri karayolu Kürecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel’in müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı.

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YOLCULAR DERİN NEFES ALDI

Büyük panik yaşanan olayda yolcular aracın ikinci kaptan tarafından durdurulması ile derin bir nefes alırken, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan korku dolu anları anlatan Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark etmesinin ardından zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardığını söyledi.

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(İHA)

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kalp krizi Şoför otobüs
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