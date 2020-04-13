Diş ağrısı yaşayanlar koronavirüs sürecinde ne yapmalı?

Bugünlerde dünyanın başı, COVİD-19 virüsü ile dertte. Bu süreçte en önemli yapılacak şey; hijyene dikkat etmek ve evde kalmak. Hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? Evde yapabileceğimiz şeyler var mı? İşte detayları…

DİŞ TEDAVİLERİNE DEVAM ETMELİ MİYİZ?

Diş hekimleri yaptıkları tedaviler gereği, hastaları ile oldukça yakın temas içerisindedirler. Yapılan diş tedavileri neticesinde, ortama oldukça fazla sayıda “aerosol” dağılır. Bu durumda hasta, hekim ve hekim asistanlarından herhangi biri koronavirüs hastalığına sahip ise; virüsün birbirlerine ve hatta sonraki hastalara da bulaşmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle hastalarımız; ateş, kuru öksürük ve halsizlik gibi belirtilerin varlığında, son 14 gün içerisinde yurtdışı seyahati ya da bağlantısı varsa diş hekimlerine başvurmamalıdırlar. Sadece acil durumlarda, diş hekimine başvurulması gerekmektedir.