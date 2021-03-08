Diş eti hastalıkları koronavirüsü daha ağır geçirmeye neden oluyor!

Araştırmayı değerlendiren Diş Hekimi Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Selim Yıldız, "Koronavirüse yakalanan kişilerde bu duruma paralel olarak diş eti hastalığı da görülmüş. Diş etindeki kanama, renk değişimi ve şişlikler dikkate alınıp hekime başvurulmalı" dedi.

Toplumun genelinde görülen ve birçok kişinin hastalığa sahip olduğunu bilmeden yıllardır beklediği diş eti iltihabı vücudun birçok noktasını etkileyebiliyor. Koronavirüs salgınıyla ağız sağlığının korunması da bir hayli önem taşıyor. Koronavirüs enfeksiyonu ve diş eti hastalıkları arasındaki bağlantı da bilim insanları tarafından araştırılmaya başlandı. Katar merkezli Kanadalı ve İspanyol bilim insanlarının yer aldığı bu çalışmada periodontal sorunlara sahip hastalarda koronavirüs semptomlarının nasıl etkilendiği gözlendi. Çalışmanın sonucunda orta ve ileri şiddetli diş eti hastalığına sahip bireylerde koronavirüse bağlı komplikasyonların ciddiyetinde de artış olduğu gözlendi.

"DİŞ ETİ PROBLEMLERİNİZİ GECİKTİRMEYİN"

Koronavirüsün bir enfeksiyon tablosu olduğunu hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Selim Yıldız, "Son zamanlarda yapılan çalışmalarda koronavirüse yakalanan bireylerin daha fazla diş eti hastalığına yakalandığı gösterilmiş. Kişiler diş etlerinde herhangi bir problem olduğu zaman bunu geciktirmemeli. Toplum genelindeki çekince ise şu; koronavirüs nedeniyle insanlar diş doktoruna gelmek istemiyor. Kişiler ortamdaki virüslerin hastalığa neden olacağına inanıyorlar. Bizler diş hekimleri olarak koronavirüs öncesinde çapraz enfeksiyona karşı tedbirlerimizi almıştık. Bu dönemde hasta muayenelerinde zaman aralıklarını artırdık. Havalandırmalara dezenfeksiyon amaçlı eklenen filtreler sayesinde de havanın düzenli sirkülasyonu, havanın dezenfeksiyonunu sağladık. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar da ağız gargaralarının koronavirüse karşı koruyucu etkisini gösterdi. Ancak bu çalışmalar henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığından bu bilgiyi tavsiye niteliğinde sunuyoruz" diye konuştu.