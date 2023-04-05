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Diş temizliğinde yapılan bu hata kalp sağlığını bitiriyor! Uzmanlar riske karşı uyardı

05.04.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişlerin temiz görünmesi ve sağlıklı olması sadece görünümü değil birçok hastalığı da etkiliyor. Diş hekimleri yaptıkları açıklamalarda diş temizliğinde yapılan ufak bir hatanın kalp sağlığı ve çeşitli hastalıklar üzerinde oldukça etkili olduğunu paylaşıyor.

Diş temizliğinde yapılan bu hata kalp sağlığını bitiriyor! Uzmanlar riske karşı uyardı

Diş temizliğinin aksatılması dişlerde tartara, taşlara, çürümelere neden olabiliyor. Bu diş problemlerini önlemenin en etkili yolunun doğru diş temizliğinden geçtiği biliniyor. Diş hekimleri yaptıkları açıklamalarda dişlerinizi gerçekten yanlış temizliyor olabileceğiniz ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalık riskinizi artırabileceğiniz konusunda uyarı verdiler.

DİŞ İPİNİ TEMİZLEME RUTİNİNE EKLEMEK GEREKİYOR

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Çoğu insan kötü ağız hijyeninden kaçınmak için dişlerini günde iki kez fırçalamaları gerektiğini bilse de, bir uzman birçok kişinin diş ipi kullanmayı unuttuğunu söyledi.
Dr. Sameer Patel, diş ipinin diş minesini aşındırabilen ve tartara neden olabilen diş eti çizgisinin altındaki plakları da temizlediğini açıkladı. Uzman, bunu rutininize dahil etmenin diş eti iltihabı, boşluklar ve diş eti iltihabı olasılığını azaltabileceğini ekledi.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİN ARTMASIYLA BAĞLANTILI

MailOnline'a verdiği demeçte, "Araştırmalar, nörolojik ve kalp sağlığı için diş ipi kullanmanın önemini giderek daha fazla gösteriyor" dedi. Harvard Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, diş eti hastalığının da kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı olduğu konusunda uyarıyor.

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BU KİŞİLERİN KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ DAHA YÜKSEK

Çalışma üstüne yapılan araştırmaların, ağız sağlığı zayıf olan ve diş eti hastalığı veya diş kaybı gibi sorunlardan muzdarip olanların, ağız sağlığı iyi olan kişilere göre genellikle daha yüksek kalp krizi ve felç oranlarına sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyorlar. "Çalışmalar periodontal hastalık (özellikle porphyromonas gingivalis adlı bir bakterinin neden olduğu enfeksiyondan kaynaklanıyorsa) ve romatoid artrit arasında bağlantı kurmuştur."

GECE YATARKEN FIRÇALAMAMAK EN BÜYÜK YANLIŞLAR ARASINDA YER ALIYOR

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Dr. Safa Al-Naher, yatmadan önce dişlerinizi iyi bir şekilde temizlemediyseniz, dişlerinizi yanlış fırçalamış olabileceğinizi ekledi. Her gün iki kez fırçalamanız gerekirken, gününüzde sadece tek bir kez fırçalama yapıyorsanız bunu uyumadan önce yapmanız gerektiğini söyledi. Bunun nedeni, yumuşak yiyecek parçacıklarının bir gecede dişlerde sertleşebilmesi ve tek başına fırçalamayla çıkarılmasını neredeyse imkansız hale getirmesidir.

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Dr. Safa, "Günde iki kez fırçalamanızı öneririz. Günde yalnızca bir kez fırçalayacaksanız, günün sonunda gece yatmadan önce olduğundan emin olun" diye ekledi.

SABAHLARI KAHVALTIDAN ÖNCE FIRÇALAYIN

Dr Patel, kahvaltınızı yaptıktan hemen sonra inci gibi beyazlarınızı temizlerseniz, sağlığınızı da riske atmış olabileceğinizi söyledi. Bir gecede ağızda çok fazla bakteri biriktiğini söyledi. Kahvaltıda yediklerimiz, diş minesine saldıran bu bakterileri besleyebilir. Dr Patel, kahvaltınızı yaptıktan hemen sonra inci gibi beyazlarınızı temizlerseniz, sağlığınızı da riske atmış olabileceğinizi söyledi. Bir gecede ağızda çok fazla bakteri biriktiğini söyledi. Kahvaltıda yediklerimiz, diş minesine saldıran bu bakterileri besleyebilir.

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