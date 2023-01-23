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Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

20.01.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının olmazsa olmaz dış giyim ürünlerinden mont ve kabanlar, pek çok fiyat aralığında karşımıza çıkıyor. Ancak bazı modeller var ki yüksek fiyatlarıyla "Yok artık!" dedirtiyor. Gerçek deri ve kürk ile elde edilen ürünler 10 bin ve üstü fiyat bandında satışa sunuluyor. İşte kullanmaya kıyamayacağınız fiyatıyla dudak uçuklatan deri mont ve kabanlar...

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Günümüzde gerçek deri veya kürk ürünlerinin yerini suni malzemeler aldı. Tabii bunda deri veya kürkten elde edilen giyim ürünlerinin yüksek fiyatlı oluşu da önemli bir etken. Fakat yine de kaliteli deri veya kürkten elde edilmiş ürünlerin alıcıları da azımsanamayacak kadar çok. Eğer siz de gerçek deri ve kürk malzemelerle üretilen mont ya da kaban satın almak isterseniz belli bir miktar bütçeyi gözden çıkarmalısınız. Gelin, yüksek fiyatlarıyla kullanmaya kıyamayacağınız modellere bir göz atalım!

1. Şık ve spor: Franko Armondi Erkek Gerçek Deri Spor Luxury Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

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Gerçek deri malzemelerle üretilen Franko Armondi Erkek Gerçek Deri Spor Luxury Kaban, lüks giyim ürünlerini sevenler için eşsiz bir parça. Hem şık hem spor tarzı bir arada sunmasıyla da her ortamda kullanılabiliyor. Lacivert rengi, özellikle jean veya keten pantolonlarla harika bir uyum yakalıyor. Kabanın en dikkat çekici özelliği, dik yaka tasarımı ve göğüs bölgesindeki iki cep detayının bulunması.

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2. Kırmızının en şık hâli: Deriderim Kırmızı Velvet Kadın Kürk Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Kırmızı rengiyle hemen her kadının gönlünü fetheden bir model ile sizleri tanıştıralım. Deriderim Kırmızı Velvet Kadın Kürk Kaban, hem kürk hem deri detaylarıyla göz doldurmayı başarıyor. Zarif tasarımıyla spor ve klasik tarzı bir arada sunuyor. Sokak stilinin bir parçası olarak kombinlerinize dâhil edebileceğiniz modeli dilerseniz şık bir akşam yemeğinde de kullanabilirsiniz.

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3. Klasik tarzı benimseyenlere: Franko Armondi Erkek Gerçek Deri Klasik Luxury Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Kürk yaka ve düğme detaylarıyla kullanıcılarının beğenisine sunulan Franko Armondi markasına ait kaban, gerçek deriden üretilen bir model. Kaban, ince bir yapıya sahip olsa da serin havalarda etkili bir koruma sağlıyor. Tasarımıyla da şık bir duruş sergileyen kaban, tarz sahibi erkeklerin dolabında mutlaka bulunmalı. Hem şık hem spor bir tarz olan kabanla göz kamaştıran kombinler oluşturmaya ne dersiniz?

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4. Yumuşacık kumaşıyla sizi nazikçe saracak: Deriderim Kömür Yeşili Defne Kadın Kürk Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Doğal tonlardan hoşlananların dikkatini çeken Deriderim Kömür Yeşili Defne Kadın Kürk Kaban, tamamen gerçek kürk malzemesiyle oldukça şık. Yumuşacık ve rahat yapısıyla bedeninizi nazikçe sarıyor ve her an konforlu hissettiriyor. Modelde kapatma yöntemi olarak sadece düğme tercih edildiği için rahat giyiliyor. Siz de şıklığınızla göz kamaştırmak isterseniz modele bir şans verebilirsiniz.

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5. El işçiliğiyle hazırlanan özel bir model: Deri Company Bosco Siyah Deri Tüylü Mont

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

El işçiliğiyle üretilen Deri Company Bosco Siyah Deri Tüylü Mont, gerçek deri malzeme ile üretiliyor. Farklı tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan modelin göğüs bölgelerinde ve omuz kısımlarında baskı detaylar bulunuyor. Yaka kısmı kürkle hareketlendirildiği için spor şıklık vadediyor. Sokak stilinin en özel parçalarından biri olmaya aday model, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

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6. Sokak stiline özel: Deriderim Wendel Siyah Erkek Deri Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Sade ve klasik giyim tarzını benimseyen erkekler için Deriderim Wendel Siyah Erkek Deri Kaban, harika bir alternatif. Modelde kürk yaka detayı dışında herhangi bir aksesuar bulunmuyor. Hem klasik hem spor bir tarza sahip olduğu için pek çok kombinde kullanılabiliyor. Ürünün dış yüzeyi gerçek deri malzemelerle elde ediliyor. Modelde kapatma yöntemi olarak ise fermuar kullanılmış.

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7. Şıklığınızı yansıtın: Deri Company Graziana Siyah Tüylü Deri Mont

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

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Dizlere kadar uzanan boyuyla özellikle rüzgârlı havalarda iyi bir koruyuculuk sağlayan Deri Company Graziana Siyah Tüylü Deri Mont, kürk yaka ve kemer detayı ile havalı bir duruş sergiler. Parlak deri kumaşla üretilen ürün, elde dikilerek hazırlanır. Düğme ve cep detayları modele hareket kazandırır. Cool tarzını yansıtmak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken model, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!

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8. Yaz kış açık renklerden vazgeçemeyenlere: Black Noble KYLEE Kadın Gold Kürklü Deri Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Tamamıyla el işçiliğiyle doğal deriden üretilen Black Noble KYLEE Kadın Gold Kürklü Deri Kaban, yerli üretim bir ürün. Midi boya sahip kabanın yaka ve bilek kısımları beyaz kürk, diğer yüzeyleri ise deri malzemeden elde edilir. Dört adet cep ve düğme detaylarıyla hareketlendirilen kabanın arka eteğinde yırtmaç yer alır. Gold ve beyaz renklerin uyumuyla tasarlanan model gece ve gündüz kombinlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

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9. Tarzınızla dikkatleri üzerinize toplayın: Black Noble HARRISON Erkek Safran Kürklü Deri Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Safran rengiyle dikkatleri üzerine çeken Black Noble HARRISON Erkek Safran Kürklü Deri Kaban, kürk yaka ve düğme detaylarıyla oldukça etkileyici görünüyor. Gerçek derilerden üretilen kaban, midi boyuyla oldukça kullanışlı. Kabanın arka eteğinde rahat hareket edebilmeyi sağlayan küçük bir yırtmaç bulunuyor. Bilek kısımlarında da aynı kürk detayı ile canlandırılan modeli dilerseniz özel günlerde dilerseniz günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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10. Sade ve spor: Black Noble AISHA Kadın Kahve Kürklü Deri Kaban

Dışarda üşümesin diye giymeye kıyamayacağınız, fiyatıyla dudak uçuklatan 10 bin TL üstü mont ve kabanlar

Çikolata kahvesi rengi, pek çok dış giyim ürününde tercih edilen tonlardan biri ve çok da seviliyor. Bu güzel renge Black Noble AISHA Kadın Kahve Kürklü Deri Kaban’da da rastlıyoruz. Midi boy kabanın yaka ve bileklerinde yine aynı kahve tonunda kürk bulunuyor. Parça düğme kapaması ve kemer detayıyla oldukça zarif bir duruş sergiliyor. Asil duruşuyla kalbinizi çalacak model, kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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